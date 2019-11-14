Странный матч против Могилева – табу в Молодечно, но состав уже перетряхивают

by.tribuna.com Одним из последних вышел главный тренер Александр Макрицкий. Коуч дал «пятюню» нескольким болельщикам и зашел в знаменитый автобус минчан. За полчаса до этого «красно-синие» все-таки дожали «Динамо-Молодечно» в серии буллитов в самый разгар очень тяжелой недели. У выхода из молодеченского ледового дворца многолюдно. Фанаты «Юности» устроили коридор для своих любимцев, пишетОдним из последних вышел главный тренер Александр Макрицкий. Коуч дал «пятюню» нескольким болельщикам и зашел в знаменитый автобус минчан. За полчаса до этого «красно-синие» все-таки дожали «Динамо-Молодечно» в серии буллитов в самый разгар очень тяжелой недели.





Смотреть хоккей в Молодечно – одно удовольствие. В четверг на противоположных концах арены расположились два громких фан-сектора. До атмосферы минского дерби еще далеко, но все же накал ощущается. Особенно когда враждующие обмениваются друг с другом всякими колкостями.





На матче много детей. Некоторые сидят на трибунах с клюшками. Для юных болельщиков придумали хорошее развлечение: пространство за воротами от секторов оградили сетками – там подрастающее поколение играет в хоккей.





Единственное, что может оставить неприятный осадок, – несвойственный белорусскому хоккею жесткий досмотр на входе во дворец. У некоторых болельщиков запрещенные предметы искали около двух минут. К началу матча успели не все.









А посмотреть было на что. «Динамо» не стушевалось перед одним из лидеров и большую часть первого периода атаковало позиционно. «Юность» проснулась только в концовке первой двадцатиминутки и создала, пожалуй, самый опасный момент до перерыва. Командированный из «Динамо» Желнеровский классно оставил шайбу Гайнетдинову, но тот толком бросить не сумел.





Не пошла игра у «Юности» и во втором периоде. Порой «Динамо» демонстрировало очень качественный форчекинг – и чемпионы вынужденно ошибались в своей зоне. Исправить ситуацию «красно-синим» не удалось даже в большинстве. Оно у минчан было настолько невнятным, что по окончании одной двухминутки судья-информатор объявил: «Команда «Юность» играет в полном составе», – видимо, подумав, что в меньшинстве были именно гости.





Может быть, дело в усталости минчан? Во вторник «Юность» рубилась с «Ред Буллом» в Лиге чемпионов. В пятницу команде предстоит матч с «Шахтером». Макрицкий тасует состав, как может. В игре с «Динамо» на льду появились Цыганов, Степанов и Шелепнев, которые не играли во вторник. А Стефановичу, Колготину, Антонову и Игорю Брикуну дали отдохнуть. В Солигорск тоже поехали не все: часть игроков «Юность» отправила в Минск . Сразу после матча с «Динамо» хоккеисты еще не знали, какая участь им уготована.









– Нельзя сказать, что такой гранд, как «Юность», может подсесть в принципе, – полагает форвард «Динамо» Никита Феоктистов. – Посмотрите на их достижения. Просто мы хорошо настроились на матч, и была установка тренера. Мы делали великолепный форчекинг – у них с этим были проблемы. Это была установка тренерского штаба. Бежали, били, давили.





– Непросто, – отвечает на вопрос о графике нападающий «Юности» Станислав Лопачук. – Важно, что выиграли. Завтра следующий матч – нужно восстановиться.





Несмотря на преимущество хозяев, счет открыли подопечные Макрицкого. Степанов открылся на дальней и удачно замкнул передачу Ногачева. Это первая шайба динамовца в фарме. В двух матчах он набрал по очку (итого 1+1). В четверг как раз сыграли два фарма минского «Динамо». В джерси «Юности» вышли Бокун, Степанов, Аносов и Желнеровский. У «Динамо» играли Толопило, Сытый и Феоктистов, а Осипков был резервным голкипером.





– Чего лукавить, конечно же, хочется вернуться, – признается Феоктистов. – Рад за парней. Молодцы, все сплотились. Разговаривал с ребятами: сейчас они прошли очень тяжелый период подготовки. Все сплотились, знают, к чему идем, у всех одна цель. Рад за пацанов – надеюсь, в скором будущем буду им помогать.













Пропущенная шайба не деморализовала динамовцев. Во втором периоде моментов у них хватало. Еще до гола Степанова едва не отличился Зубрицкий, но после его броска шайба пролетела в считанных сантиметрах над перекладиной. Уже пропустив, хозяева упустили очень крутую возможность: Боярчук с Лисчикиным выкатились 2 в 1, но легенда «Немана» вместо голевого броска вернула шайбу, а у партнера возможности завершить уже не было.





Счастье улыбнулось «Динамо» в конце второго периода. Зубрицкий снова бросил от синей и на сей раз классно попал. Один из своих многочисленных моментов хозяева все-таки реализовали.





– Не могу сказать, чего не хватило, – теряется Феоктистов. – Наверное, скажу банально – везения. Шайба не заходила в пустые ни у меня, ни у ребят. Где-то искали лишний пас. Сами допустили ошибки и привезли. Настрой был хороший.





– Хорошо играли. У нас было достаточно моментов, чтобы победить в основное время, – высказывает противоположное мнение Лопачук. – После первого периода перестроились и играли значительно лучше. Я бы не сказал, что у них было хорошее давление.





В схожем ключе команды доиграли до овертайма, но в дополнительной пятиминутке 3 на 3 казалось, что соперники очень боятся ошибиться. В серии буллитов все решилось быстро: на три подряд гола Мальцева, Лопачука и Кашкара молодеченцы не ответили ни одной шайбой.





– Это просто лотерея. Ни Толоп (вратарь Никита Толопило. – Tribuna.com), ни кто-то другой не виноват, – заступается за партнеров Феоктистов. – Кому-то повезет больше, кому-то меньше. Конечно, это мастерство, согласен. Но, повторюсь, Никита сегодня нас вытаскивал, красавчик.





***





Судья-информатор объявляет результат матча «Шахтер» – «Могилев». Победили гости – 2:1.





– Ну что, снова сдали матч? – спрашивает коллега. – Надо «Могилев» проверить на допинг.





В белорусском хоккее только и разговоров что о вторничном странном матче. К третьему периоду «Динамо» вело у «Могилева» 5:2, но пропустило четыре безответные шайбы и проиграло. Причем некоторые голы были заброшены при полном попустительстве молодеченской обороны. Все это сопровождалось странными букмекерскими котировками.





Фарм минского «Динамо» сыграл странный матч в экстралиге: уступил аутсайдеру, хотя вел 5:1, котировки букмекеров обезумели





Защитник Александр Сырей присутствовал на льду при трех шайбах могилевчан. Причем в двух голах чувствовал себя, как дембель на завалинке. В четверг экс-чемпиона Беларуси в составе «Юности» не было в составе. Не нашлось место в заявке и бывшему вратарю «Барыса» Алексею Иванову. Матч с «Могилевом» он начал в «рамке», в середине второго периода заменился на Толопило, а перед третьим вернулся в «калитку». Но пять из шести шайб пропустил именно Иванов.





На послематчевой пресс-конференции тренер «Динамо» Дмитрий Кравченко заявил, что Сырея отстранили. А к гендиректору столичных «зубров» Дмитрию Баскову представителей Молодечно вызвали «попить чай». В четверг стало известно, что клуб выставил на драфт отказов Сырея, Иванова, а также Сергея Шелега. Любопытно, что в случае ухода Иванова в команде останется лишь один свой голкипер – 18-летний Павел Капский, который пока не провел ни одного матча. В четверг две голкиперские вакансии заняли минчане – Толопило и Осипков. Экс-минский динамовец Шелег – лучший бомбардир-защитник молодеченцев в этом сезоне, на его счету 14 ассистов. После матча игрок о чем-то эмоционально говорил с начальником команды Дмитрием Мельником. Порой в тоне защитника улавливалось возмущение.









Сам Мельник вежливо отказался разговора:





– О чем мы будем говорить? Подождите два-три дня.





Представители пресс-службы «Динамо» настоятельно просили не задавать вопросов о резонансном матче, мол, после этого игроки откажутся с вами говорить (схожая риторика, к слову, и в «Могилеве»).





– Честно скажу, все абстрагировались от этого, – уверяет Феоктистов. – Даже не знаю, какие-то слухи ходят. Не могу это комментировать. Все абстрагировались, сплотились командой – результат налицо. Вроде все хорошо, рабочее настроение. Мы все профессионалы, готовимся к играм. У всех же контракты. Не было ли в том матче чего-то странного? Не могу ответить на этот вопрос, потому что действительно не знаю. Может быть, опустили руки, уже когда вели 5:1. Не знаю.





– Не смотрели и не обсуждали этот матч, – кратко ответил Лопачук.





Фото: «Динамо-Молодечно»







