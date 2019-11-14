сообщает правозащитный центр «Вясна», сотрудники милиции приходили домой к матери гомельского блогера Сергея Тихоновского — автора канала «Страна для жизни», звонили из прокуратуры блогеру Владимиру Цыгановичу (MozgON) Какправозащитный центр «Вясна», сотрудники милиции приходили домой к матери гомельского блогера— автора канала «Страна для жизни», звонили из прокуратуры блогеру(MozgON)





Давление осуществляется не только на блогеров, но и на активистов.





Дениса Красочко вызвали в Генпрокуратуру и вручили официальное предупреждение «о недопустимости нарушения закона».













пишет Салідарнасць. Правозащитникам прислали фото, на котором видно, что возле здания Генпрокуратуры по улице Интернациональной дежурит тентованный армейский МАЗ и специальный автомобиль,Салідарнасць.









Тем временем стало известно, что 15 ноября на Октябрьской площади будут устанавливать главную елку страны. Об этом сообщили корреспонденту агентства Минск-Новости в пресс-службе Мингорисполкома.



