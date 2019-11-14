В Беларуси запретили ловить некоторую рыбу

Источник материала: Аргументы и факты

С 15 ноября в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов европейской ряпушки, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Ограничения будут действовать до 20 декабря.

Причина ограничения – нерест рыбы. За добычу каждой особи европейской ряпушки в запретное время нарушителям придется выплатить по 9 базовых величин (сейчас – 229,5 руб.).

Справка

Ряпушка – самый мелкий представитель сиговых видов рыб, ее максимальная длина не более 25 см, внешне похожа на сельдь. Обитает в водоемах Витебской области и некоторых озерах на севере Минской области. С 1981 по 1993 год и с 2004 по июнь 2014 года вид был включен в Красную книгу Беларуси и запрещен к вылову. Сейчас ловить ряпушку разрешено, за исключением нерестового периода.