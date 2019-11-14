В Минске приступили к монтажу главной новогодней ёлки Беларуси

В Минске начали монтировать главную новогоднюю елку Беларуси. Ее высота составит около 30 метров, пишет БЕЛТА .

Как пояснил заместитель директора по производству УП «Минскреклама» Дмитрий ПРАКОПЕНКО, в этом году на елке будут развешены золотистые и серебристые шары малого диаметра (10-15 см). По его словам, в прошлом году поступали положительные отзывы по поводу новогодних украшений, поэтому решили вновь обойтись без объемных игрушек. Однако стилистика ёлки все же будет иная.

Всего в Минске будут оформлены около 30 новогодних елей. На сегодня смонтированы уже 15. Работы рассчитывают завершить к началу декабря. Также в городе установят 33 объемные световые фигуры: снова появятся большие поздравительные надписи, подарочные коробки, шары.

Минск засверкает новогодними огнями 14 декабря. Общая длина воздушных и кабельных линий составит около 108 км.