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В Минске приступили к монтажу главной новогодней ёлки Беларуси

15.11.2019 15:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске приступили к монтажу главной новогодней ёлки Беларуси
БЕЛТА

В Минске начали монтировать главную новогоднюю елку Беларуси. Ее высота составит около 30 метров, пишет БЕЛТА.

В Минске приступили к монтажу главной новогодней ёлки Беларуси Где будут необычные новогодние ёлки в Минске?

Как пояснил заместитель директора по производству УП «Минскреклама» Дмитрий ПРАКОПЕНКО, в этом году на елке будут развешены золотистые и серебристые шары малого диаметра (10-15 см). По его словам, в прошлом году поступали положительные отзывы по поводу новогодних украшений, поэтому решили вновь обойтись без объемных игрушек. Однако стилистика ёлки все же будет иная.

Всего в Минске будут оформлены около 30 новогодних елей. На сегодня смонтированы уже 15. Работы рассчитывают завершить к началу декабря. Также в городе установят 33 объемные световые фигуры: снова появятся большие поздравительные надписи, подарочные коробки, шары.

Минск засверкает новогодними огнями 14 декабря. Общая длина воздушных и кабельных линий составит около 108 км.

 
Теги: Минск
 
 
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30-метровая конструкция по традиции будет установлена на Октябрьской площади.
 
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