Знакомьтесь: Юрий Сугаков

Источник материала: Асiповiцкi край

Председатель районной организационной структуры государственно-общественного объединения ДОСААФ

Юрий Геннадьевич Сугаков

Родился в 1973 году в Кричеве. Окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище, служил в Вооруженных Силах Республики Беларусь в различных воинских частях. С 1995 по 2009 год — в 51 артиллерийской дивизии (после переформирования — 51 центральная группа артиллерии усиления), дислоцированной в Осиповичах. В отставку ушел в звании полковника с должности командира 310 гвардейской группы артиллерии. С 2018 года работал в филиале «Осиповичское УМГ» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Женат, имеет двоих детей.

В нынешней должности с 4 ноября. Как признается, предложение возглавить Осиповичскую РОС ДОСААФ принял сразу: во время армейской службы убедился, что эта организация вносит значительный вклад в подготовку кадров для Вооруженных Сил и имеет большой потенциал для военно-патриотического воспитания молодежи, поэтому хотел бы использовать свой профессиональный опыт в этом плане по максимуму.

Вот каков по мнению Юрия Геннадьевича топ-5 самых значимых направлений деятельности:

Подготовка водителей. Нынешний показатель результативности обучения неплохой: 70% курсантов автошколы сдают выпускные экзамены с первой попытки. Но пространство для «маневров» имеется — как в плане качества получаемых знаний, так и количественного роста. Один из резервов — организация обучения по категории «Д».

Имидж армии. Уважение и интерес к военному делу возникает благодаря ярким личностям и настоящим патриотам, которые могут повести за собой молодежь. Такие лидеры в районе есть, и ДОСААФ должен их поддерживать. С руководителем клуба исторической реконструкции «Штык» Андреем Торбиным, например, уже достигнуты определенные договоренности о сотрудничестве.

Военно-прикладные и технические виды спорта. Долгое время осиповичским брендом были соревнования по мотокроссу. Школа подготовки мотоциклистов-спортсменов в ДОСААФ сохранилась, необходимо восстановить утерянную традицию проведения крупных соревнований.

Материальная база. Устав организации дает довольно широкие возможности для ведения прочих видов деятельности. Требование времени: денег нужно зарабатывать больше, чтобы обеспечить эффективность организации по всем направлениям работы.

Команда. Осиповичская РОС — одно из лучших подразделений Могилевской областной структуры ДОСААФ, коллектив может справиться с самыми сложными задачами. Нужно только четко их сформулировать и обеспечить коллективу достойные условия работы.