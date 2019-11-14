«Идеи, достойные распространения»: эксперты расскажут старшеклассникам о проектах в сферах культуры, инклюзии, экологии и технологий

Источник материала: Новости Дзержинска

23 ноября в кинотеатре VOKA Сinema пройдет первый мастер-класс проекта «Першыя», в котором смогут принять участие старшеклассники из Минской области.

На первом мастер-классе выступят 4 спикера по направлениям конкурса: культура, экология, инклюзия и технологии. Спикером в области технологий станет Сергей Бойко – директор Embedded- и IoT-практики компании ЕРАМ. О проблемах экологии и сохранения живой природы расскажет Руслан Шайкин – директор Центра экологического воспитания и развития, автор проекта «Зеленые классы белорусской столицы». Спикером от сферы культуры станет Павел Дюсеков – организатор проекта «Вандроўкі ў мінулае. Free Walking Tours» – бесплатных пеших экскурсий по столице. Об особенностях подготовки важных социальных проектов в сфере инклюзии расскажет Александр Авдевич, автор многочисленных социальных инициатив для людей с ограниченными возможностями.

Каждый из спикеров – яркий пример того, как нужно «гореть» своими идеями и воплощать их в жизнь. Они не только поделятся своим опытом, но и расскажут об актуальных тенденциях и идеях для возможных стартапов в сферах культуры, экологии, инклюзии и технологий.

Принять участие в воркшопе могут все старшеклассники страны – ученики 9, 10 и 11-х классов. Для этого нужно оставить заявку на сайте конкурса. Мероприятие пройдет в кинотеатре VOKA Сinema (г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11) 23 ноября в 11.00.





Социально-образовательный проект «Першыя» реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk.

«Першыя» – это конкурс ярких и оригинальных идей поколения Z: учеников 9, 10 и 11-х классов. На протяжении учебного года участники проекта будут разрабатывать свою идею, развивать навыки публичного выступления и самопрезентации, приобретать полезные знания на воркшопах и встречах с экспертами. 10 финалистов проекта, которых выберет жюри, получат персональных менторов TEDx и с их помощью подготовятся к своему публичному выступлению на масштабной молодежной конференции TEDxYouth@Minsk. Все они получат призы – iPhone Xs.

Республиканский конкурс «Першыя» стартовал 8 октября, и в данный момент организационный комитет проводит сбор заявок. В первичной заявке желающим нужно сформулировать свою идею и кратко рассказать о ней. Подавать анкеты могут старшеклассники со всех регионов Беларуси.

Участники конкурса будут иметь возможность доработать свою идею. До 8 марта 2020 г. видеоролик с расширенной презентацией необходимо разместить на своей странице в одной из социальных сетей с хэштегом #generationA1 и прислать ссылку на generationA1.2019@gmail.com.

Более подробная информация – на сайте проекта «Першыя» www.generation.A1.by



