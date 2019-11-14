В Дзержинском районе поймали четырех браконьеров, подстреливших косулю

Источник материала: Новости Дзержинска

Четверо охотников из Дзержинского района попались на браконьерстве в лесах у деревни Витовка. Мужчины приобрели сезонные путевки на птицу и пушного зверя, однако добычей одного из них, охотника с более 33-летним стажем, стала косуля.

Он стрелял в животное картечью, которой вообще у него не должно было быть при охоте на разрешенных зверей.

Браконьеров спугнула местная жительница, которая гуляла с собакой. Когда ее питомец обнаружил в кустах подстреленную косулю, женщина сразу заподозрила неладное. Она быстро сняла на телефон убегавших охотников и сообщила о происшествии на телефон доверия Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Сотрудники Столбцовской МРИ и Дзержинского РОВД опросили местных жителей и быстро выяснили, что на снимки скорее всего попали двое охотников из деревни Черкасы и их приятели из Фаниполя. Их задержали и доставили в милицию, где и узнали подробности произошедшего.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело. За ущерб, причиненной нелегальной охотой, ему придется заплатить 3000 рублей. Вероятнее всего, мужчина также лишится оружия и права на охоту.







