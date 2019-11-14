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Лукашенко обсудил с госсекретарем Совбеза приграничное сотрудничество с Россией
15.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудничество с Россией на общей границе обсудил в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко с госсекретарем Совета безопасности и председателем Госпогранкомитета. Президент отметил, что правительствам двух стран есть над чем работать, передает «МИР 24».
Президент отметил, что белорусы на 100% выполняют свои обязательства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией и поиску похищенных автомобилей.
В 1995 году Беларусь и Россия подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы
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В 1995 году Беларусь и Россия подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Он автоматически продлевался каждые пять лет, но...
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