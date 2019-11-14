Лукашенко обсудил с госсекретарем Совбеза приграничное сотрудничество с Россией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудничество с Россией на общей границе обсудил в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко с госсекретарем Совета безопасности и председателем Госпогранкомитета. Президент отметил, что правительствам двух стран есть над чем работать, передает «МИР 24».

«Чтоб общество российское знало и понимало, что мы, белорусы, никакие не нахлебники, что русскому человеку, россиянину, здесь не хуже, чем в России. Давайте прямо говорить: лучше, чем в России. И они это отмечают. И это стоит денег. И если российское руководство готово в этом направлении действовать, давайте с ними заключать новый договор по обороне наших границ. Если россияне не хотят этого, тогда надо нам быть готовыми действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь в одиночку. Все эти вопросы должны быть открыты, честны и должны обсуждаться на переговорах с Российской Федерацией», – сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что белорусы на 100% выполняют свои обязательства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией и поиску похищенных автомобилей.