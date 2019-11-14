Минсельхозпрод планирует увеличить экспорт мясо-молочной продукции в 2019 году не менее чем на 5%

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство сельского хозяйства и продовольствия планирует по итогам 2019 года увеличить экспортные поставки мясо-молочной продукции не менее чем на 5% к уровню прошлого года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.





"Мы планируем выполнить доведенное задание в размере 105% к уровню прошлого года. У нас все для этого есть. Сейчас мы активно стараемся до конца года проработать все недостающие позиции", - сказал замминистра.

Существенная прибавка, по его словам, ожидается за счет снятия ограничений по поставкам белорусской говядины на кости в Россию. "Принципиальное добро получено. Сейчас дорабатываются некоторые технические моменты. Конечно, это добавит в наш экспорт, и это будет существенная прибавка", - уверен Игорь Брыло.

Отвечая на вопрос о планах по экспорту в 2020 году, он сказал: "То, что мы сделаем больше экспорта, это однозначно. Но не хотелось бы озвучивать какие-то грандиозные цифры". Прибавка ожидается как по поставкам мясной, так и молочной продукции. "Мы для этого работаем со многими странами, - отметил замминистра. - В текущем году мы уже перешагнули рубеж в 100 стран, в которые поставляется наша продукция. Мы работаем не только за счет увеличения стран, но и за счет расширения ассортиментного перечня: помимо традиционных позиций, ориентируемся и на вкусовые предпочтения потребителей в других странах, в соответствии с этим и выстраиваем линейку своей продукции".