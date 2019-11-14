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Ходячий силикон. Инстазвезды, которые меняли внешность ради славы

15.11.2019 16:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ходячий силикон. Инстазвезды, которые меняли внешность ради славы
Кирилл Руки-Базуки Терешин (справа). © / vk.com/slacker26rus / www.globallookpress.com

Недавно один из известных фриков отечественного Instagram Кирилл Терешин, больше известный под псевдонимом Руки-Базуки, рассказал, что ему пришлось сделать операции по удалению синтола из бицепсов, с помощью которых он и прославился в интернете. В качестве доказательства своих слов молодой человек опубликовал видео, где его якобы после сложнейшей операции с ложечки кормит мама. Однако в Instagram он продолжает выкладывать фото со своими огромными руками, поэтому многие думают, что новость про удаление синтола — фейк. К тому же все понимают, что без своих «рук-базук» Терешин быстро растеряет аудиторию. Кто еще из инстазвезд стал популярным лишь благодаря изменению внешности, рассказывают "АиФ".

Ходячий силикон. Инстазвезды, которые меняли внешность ради славы Зачем люди уродуют свою внешность?

Анжелика Протодьяконова — Бровастая Энжи

«Я не хочу быть как все», — эмоционально вещала во время своего дебюта на одном из федеральных каналов жительница Якутии Анжелика Протодьяконова. Эту девушку хоть и мало кто знает по имени, зато все прекрасно знают в лицо, ведь на нем красуются гигантские черные брови.

Все началось с неудачного или, если сказать помягче, очень яркого татуажа якутянки. Кто-то из пассажиров автобуса, в котором ехала Анжелика, сделал ее фото и выложил в Сеть, снимок стал вирусным, и под ним тут же появилась масса негативных комментариев. Однако нападки хейтеров, называющих Протодьяконову Бровастой Энжи подтолкнули ее к тому, чтобы сделать брови в несколько раз больше. «Я не стала плакать и всем назло сделала больше, больше, больше», — рассказывала девушка журналистам. Теперь в шапке ее профиля в Instagram написано: «Стала звездой благодаря бровям». И, хотя до звезды Анжелике далеко, однако, когда она выходит на улицу, находится масса желающих сфотографироваться с ней. Кстати, за фото предприимчивая якутянка берет с каждого по 100 рублей. В одном интервью несколько лет тому назад она признавалась, что таким нехитрым образом зарабатывает в день по 5 тысяч! Правда, далеко не все люди адекватно воспринимают гигантские брови Анжелики, ей уже не раз приходилось сталкиваться с неприкрытой агрессией соотечественников. Например, в 2018 году на блогершу напал неизвестный мужчина, ударивший ее по голове. В общем, тяжела и неказиста жизнь Бровастой Энжи.


Ходячий силикон. Инстазвезды, которые меняли внешность ради славы
Бровастая Энжи. Фото: Кадр youtube.com/ Вероника Горюнова

Александр Шпак — фитнес-тренер с грудными имплантатами

Когда Александр был обычным фитнес-тренером и бодибилдером, о нем мало кто знал, но стоило мужчине сделать почти два десятка пластических операций, появиться на ТВ и завести свой Instagram, как его тут же настигла невероятная популярность. Он сильно изменил лицо с помощью фронтопластики, вставил имплантаты в грудь и ягодицы, сделал большие губы, парочку клыков, и это еще не полный набор. Из-за операций и внезапно открывшейся у него страсти к макияжу, длинным ногтям и одежде в обтяжку сегодня бодибилдер больше напоминает бодибилдершу. Многие, естественно, подозревают мужчину в гомосексуальности, и лишь наличие второй половины в лице 6-й по счету законной супруги Маси Шпак убеждает публику в обратном. Кстати, в этом году пара отметила небольшой юбилей: пять лет совместной жизни. По части изменений себя Мася, в прошлом Ирина Мещанская, тоже старается не отставать от супруга, но ей до него, конечно, далеко.

Кроме хирургов над телом Александра поработали еще и мастера татуажа. За свои 40 лет Шпак прошел 330 сеансов в тату-салонах, на которые потратил больше 2000 часов.


Ходячий силикон. Инстазвезды, которые меняли внешность ради славы
Александр Шпак (справа). Фото: www.globallookpress.com/ instagram.com/s_1_a_c_k_3_r/

Егор Холявин — русский Кен

Егор Холявин уже много лет тратит большие суммы денег и собственное здоровье, желая стать вторым Кеном. Идея превратить себя в подобие бойфренда куклы Барби возникла у него после расставания с любимой девушкой. Хотя, возможно, это не единственная причина, ведь несколько лет назад молодой человек приходил на «Дом-2», и тогда он весил 150 кг. Естественно, внешние данные Холявина обсуждало полстраны. Каких только оскорблений он не наслушался в свой адрес от хейтеров. Правда, даже после значительных преобразований внешности армия недоброжелателей у него не уменьшилась, хотя он очень старался сделать себе идеальное лицо и тело. Парень переносил пупок, удалял комки Биша, делал ринопластику, липосакцию, подтяжку век, увеличивал ягодицы и т. д. Хирургические вмешательства не раз заканчивались для него проблемами со здоровьем, например, после 20-й операции у Егора произошло защемление нерва, поэтому правая сторона лица перестала работать, однако отступать он не собирается. В своих первых интервью русский Кен говорил, что планирует сделать около 30 операций. Думаете, много? На самом деле все познается в сравнении, ведь если посмотреть на бразильско-британского Кена Родриго Алвеса, который к 36 годам практически утратил человеческий облик, то у Егора все не так уж и плохо.

Валерия Лукьянова — украинская Барби

Если бы не семейный статус Валерии, она вполне могла составить неплохую компанию Егору Холявину, ведь СМИ окрестили эту девушку украинской Барби. Об операциях, которые она сделала, чтобы стать похожей на куклу, ходят легенды, но Лукьянова уверяет, что хирурги не прикасались ни к ее телу, ни к ее лицу. Увеличение груди на два размера, которое блондинка все же признает, — не в счет. В наше время этим действительно уже никого не удивишь. А вот аккуратный нос и нереально тонкую талию, глядя на которую, подозреваешь, что Валерия просто удалила себе несколько ребер, девушка объясняет хорошими генами. Кстати, их уже успели оценить более 800 тысяч ее подписчиков в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знаете , что является самым неудобным в данной реальности с моей точки зрения? 1 Все очень сильно тормозит - это просто невероятно, но я не могу жить в своем темпе, потому что все тормозит постоянно! Тормозит всё, и техника , и люди , и абсолютно все обстоятельства этого мира - очень сильно тормозят! 2 Очень мало времени в сутках- необходимо ровно в полтора раза больше , чтобы чувствовать себя более-менее комфортно, но если увеличить в два раза , то это будет просто - идеально. Однажды я приехала из Европы в США и так получилось, что у меня было больше на 10 часов по времени , относительно перемены часовых поясов которых я до этого находилась- это был один из самых счастливых дней моей жизни за последние несколько лет , потому что в этот раз я никуда не спешила и всё делала в гармонии , и при этом все успела и даже немножко осталось времени на себя и изучение в неторопливом темпе новой информации ... Всё остальное мне нравится , все очень хорошо , но вот эти два пункта просто доводят меня порой до белого каления , из-за этого жизнь становится крайне дискомфортной! #мудрость #пирамида #масон #valerialukyanova

Публикация от Valeria Valerievna (@valeria_lukyanova21)

 
Теги: Новости
 
 
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Кто из инстазвезд стал популярным лишь благодаря изменению внешности, рассказывают "АиФ".
 
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