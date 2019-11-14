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В Миорском районе всю ночь искали двоих пропавших школьников

15.11.2019 16:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Миорском районе всю ночь искали двоих пропавших школьников
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел вечером 14 ноября. По информации УВД Витебского облисполкома, в милицию обратились родители двоих подростков и сообщили, что их сыновья пропали.

В Миорском районе всю ночь искали двоих пропавших школьников Под Смолевичами 10-летний школьник сбежал, чтобы его не ругали за оценки

Всю ночь не прекращались поиски детей. К счастью, 15 ноября около 10 часов утра они были найдены живыми и здоровыми. Восьмиклассники пояснили, что накануне прогуляли занятия и из-за этого побоялись возвращаться домой. Ночевали школьники на сеновале.

По данному факту проводится проверка. Идет работа с родителями подростков, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 
 
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Подростки прогуляли занятия и побоялись возвращаться домой.
 
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