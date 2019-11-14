В Миорском районе всю ночь искали двоих пропавших школьников

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Как стало известно, инцидент произошел вечером 14 ноября. По информации УВД Витебского облисполкома, в милицию обратились родители двоих подростков и сообщили, что их сыновья пропали.

Всю ночь не прекращались поиски детей. К счастью, 15 ноября около 10 часов утра они были найдены живыми и здоровыми. Восьмиклассники пояснили, что накануне прогуляли занятия и из-за этого побоялись возвращаться домой. Ночевали школьники на сеновале.

По данному факту проводится проверка. Идет работа с родителями подростков, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.