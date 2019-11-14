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В США беспилотники учат поражать гранатами людей в укрытиях

15.11.2019 16:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Военные США испытывают экспериментальный дрон, вооруженный многоцелевым 40-миллиметровый гранатометом. С его помощью планируется уничтожать вражеские цели, находящиеся в укрытиях, пишет military.com.


Фото: military.com

Испытания проходят в Форт-Беннинг, штат Джорджия. Беспилотник весит 6,3 кг, может летать на три с лишним километра и несет три 40-мм гранаты. Использование дрона позволяет поражать цели на расстоянии, в разы превышающем 400 метров, на которые может стрелять гранатомет М320.

В 2018 году армия США отменила проект гранатомета с боеприпасами дистанционного подрыва XM25, но военные продолжают искать варианты гарантированного поражения противников в укрытиях. XM-25 должен был использовать программируемые боеприпасы и обладать усовершенствованной системой управления огнем — но оружие оказалось настолько сложным и дорогим, что запустить его в серию так и не получилось.

Сейчас военные пробуют более простые варианты, одним из них и стал беспилотник с гранатометом. При этом не придется даже разрабатывать новое оружие: планируется использовать обычный одноразовый РПГ LAW, которых на складах осталось со времен Вьетнамской войны до 100 тысяч штук.

Проводились также испытания такого же LAW, но оснащенного 66-мм боеприпасом, который при взрыве дает 4000 шрапнельных фрагментов.

 
 
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С помощью дронов можно «доставать» цели гранатами на расстоянии более трех километров.
 
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