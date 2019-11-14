Сегодня в Могилеве в рамках областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019» состоялось награждение передовиков агропромышленного комплекса области.
В числе лауреатов — представители Кировского района.
Будет дополнено.
Фото с сайта
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Передовиков агропромышленного комплекса области наградили в Могилеве. Фото
Источник материала: Кировец
Сегодня в Могилеве в рамках областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019» состоялось награждение передовиков агропромышленного комплекса области.
В числе лауреатов — представители Кировского района.
Будет дополнено.
Фото с сайта
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Сегодня в Могилеве в рамках областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019» состоялось награждение передовиков агропромышленного...
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