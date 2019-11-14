Устали от красавчиков. People назвал самого сексуального мужчину в мире

Источник материала: Ежедневник



фото: hochu.ua

40-летний автор хита «All Of Me» и обладатель 10 премий «Грэмми» неожиданно для многих взял «награду», которую раньше присуждали Дуэйну «Скале» Джонсону, Дэвиду Бекхэму и — дважды — Джонни Деппу.

Американский таблоид People назвал певца Джона Ледженда «самым сексуальным мужчиной в мире», пишет Газета.ru .

В прошлом году титул достался британскому актеру Идрису Эльбе, которому прочили роль Джеймса Бонда после ухода Дэниела Крейга. В своем интервью People Ледженд отметил, что сделать его секс-символом издания после Эльбы было несправедливо: «Все будут разбирать меня по кусочкам, чтобы проверить, достаточно ли я сексуален. К тому же я иду за Идрисом Эльбой, что нечестно и некрасиво по отношению ко мне!»

Исполнителя нельзя назвать классическим голливудским красавцем, да и говорить о счастливо женатом Ледженде как о самом сексуальном из ныне живущих мужчин тоже довольно странно. Что, видимо, понимают редакторы People: на обложке журнала, объявившего Ледженда секс-символом, было написано «Как хороший парень получил все».



Джон Ледженд долго шел к признанию. Мать Джона была швеей, а отец работал на фабрике, однако мать и бабушка настаивали на том, чтобы Ледженд получил хорошее образование — поэтому мальчик остался на домашнем обучении, а музыкой начал заниматься в церковном хоре. При этом за фортепьяно сел в три года.

В начале карьеры он пел а-капелла в Университете Пенсильвании и выступал в ночных клубах Нью-Йорка. После многочисленных отказов от самых разных музыкальных лейблов его заметили, а вышедший в 2004 году альбом «Get Lifted» сделал его знаменитостью. Всего через два года Джон Ледженд был удостоен своей первой «Грэмми» за сингл «Ordinary People» из одноименного альбома.

В 2012 году в эфире шоу «Находя ваши корни» на телеканале PBS Ледженд узнал детали своего происхождения. Оказалось, что он на 64% африканец, на 32% — европеец и на 4% — коренной индеец с корнями в Гвинея-Бессау и Сьерра-Леоне.

В 2013 году певец женился на топ-модели Крисси Тейген — пару, которая часто делится подробностями своей личной жизни, называют одной из самых милых в Голливуде. Судя по количеству шуток друг над другом в соцсетях, за шесть лет брака супруги так и не успели друг другу надоесть.