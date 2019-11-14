ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Устали от красавчиков. People назвал самого сексуального мужчину в мире

15.11.2019 16:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Устали от красавчиков. People назвал самого сексуального мужчину в мире

фото: hochu.ua

40-летний автор хита «All Of Me» и обладатель 10 премий «Грэмми» неожиданно для многих взял «награду», которую раньше присуждали Дуэйну «Скале» Джонсону, Дэвиду Бекхэму и — дважды — Джонни Деппу.

Американский таблоид People назвал певца Джона Ледженда «самым сексуальным мужчиной в мире», пишет Газета.ru.

В прошлом году титул достался британскому актеру Идрису Эльбе, которому прочили роль Джеймса Бонда после ухода Дэниела Крейга. В своем интервью People Ледженд отметил, что сделать его секс-символом издания после Эльбы было несправедливо: «Все будут разбирать меня по кусочкам, чтобы проверить, достаточно ли я сексуален. К тому же я иду за Идрисом Эльбой, что нечестно и некрасиво по отношению ко мне!»

Исполнителя нельзя назвать классическим голливудским красавцем, да и говорить о счастливо женатом Ледженде как о самом сексуальном из ныне живущих мужчин тоже довольно странно. Что, видимо, понимают редакторы People: на обложке журнала, объявившего Ледженда секс-символом, было написано «Как хороший парень получил все».


Джон Ледженд долго шел к признанию. Мать Джона была швеей, а отец работал на фабрике, однако мать и бабушка настаивали на том, чтобы Ледженд получил хорошее образование — поэтому мальчик остался на домашнем обучении, а музыкой начал заниматься в церковном хоре. При этом за фортепьяно сел в три года.

В начале карьеры он пел а-капелла в Университете Пенсильвании и выступал в ночных клубах Нью-Йорка. После многочисленных отказов от самых разных музыкальных лейблов его заметили, а вышедший в 2004 году альбом «Get Lifted» сделал его знаменитостью. Всего через два года Джон Ледженд был удостоен своей первой «Грэмми» за сингл «Ordinary People» из одноименного альбома.

В 2012 году в эфире шоу «Находя ваши корни» на телеканале PBS Ледженд узнал детали своего происхождения. Оказалось, что он на 64% африканец, на 32% — европеец и на 4% — коренной индеец с корнями в Гвинея-Бессау и Сьерра-Леоне.

В 2013 году певец женился на топ-модели Крисси Тейген — пару, которая часто делится подробностями своей личной жизни, называют одной из самых милых в Голливуде. Судя по количеству шуток друг над другом в соцсетях, за шесть лет брака супруги так и не успели друг другу надоесть. 

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
40-летний автор хита «All Of Me» и обладатель 10 премий «Грэмми» неожиданно для многих взял «награду», которую раньше присуждали Дуэйну «Скале» Джонсону, Дэвиду Бекхэму...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Дзержинском районе поймали четырех браконьеров, подстреливших косулю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика