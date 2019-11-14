Экс-директору БелОМО вынесен приговор

Источник материала: Ежедневник



фото: tut.by

Бывший глава госхолдинга «БелОМО» Вячеслав Бурский приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Его заместитель Владимир Кискин получил 3 года колонии.

Оба бывших топ-менеджера взяты под стражу в зале суда, сообщили tut.b y в суде Первомайского района столицы.

Бурского и Кискина задержали в начале года, потом отправили под домашний арест. Руководители холдинга обвинялись во взяточничестве – в течение 10 лет, по информации следствия, они получили «не менее 22,2 тысячи рублей» от руководителя московской компании «Оптопром-ИТ», который предложил руководству БелОМО изготовить комплектующие для травматических пистолетов «Оса».

Свою вину Бурский и Кискин признали.

Ранее прокурор запросил для директора и замдиректора БелОМО 6 и 5 лет лишения свободы соответственно, указав на ряд смягчающих обстоятельств. Это возраст обвиняемых (Бурскому 73 года, Кискину — 72), их помощь следствию и уплата государству незаконно полученного дохода.