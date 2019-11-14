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Экс-директору БелОМО вынесен приговор

15.11.2019 16:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Экс-директору БелОМО вынесен приговор

фото: tut.by

Бывший глава госхолдинга «БелОМО» Вячеслав Бурский приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Его заместитель Владимир Кискин получил 3 года колонии.

Оба бывших топ-менеджера взяты под стражу в зале суда, сообщили tut.by в суде Первомайского района столицы.

Бурского и  Кискина задержали в начале года, потом отправили под домашний арест. Руководители холдинга обвинялись во взяточничестве – в течение 10 лет, по информации следствия, они получили «не менее 22,2 тысячи рублей» от руководителя московской компании «Оптопром-ИТ», который предложил руководству БелОМО изготовить комплектующие для травматических пистолетов «Оса».

Свою вину Бурский и Кискин признали.

Ранее прокурор запросил для директора и замдиректора БелОМО 6 и 5 лет лишения свободы соответственно, указав на ряд смягчающих обстоятельств. Это возраст обвиняемых (Бурскому 73 года, Кискину — 72), их помощь следствию  и уплата государству незаконно полученного дохода.

 
 
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Бывший глава госхолдинга «БелОМО» Вячеслав Бурский приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Его заместитель Владимир Кискин получил 3...
 
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