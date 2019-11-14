Тот самый фильм белоруски о женской колонии выдвинут на «Оскар» еще в одной номинации

Источник материала: Tut.by

На днях стало известно, что картина Гомеле, и теперь его смотрят по всему миру">«Дебют» Анастасии Мирошниченко, выдвинутая от Беларуси на «Оскар», не просто будет бороться за звание «Лучший фильм на иностранном языке», но и может стать «Лучшим документальным фильмом». AFISHA.TUT.BY разобралась, как такое возможно, и узнала у режиссера, чего та ждет от оскаровской гонки.



Кадр из фильма «Дебют»

В конце сентября стало известно, что Беларусь на премии «Оскар» будет представлять документальный фильм «Дебют», снятый в 2018 году Анастасией Мирошниченко. Он попал в лонг-лист секции «Лучший фильм на иностранном языке». По регламенту «Оскара», в эту категорию берут как игровые, так и документальные или анимационные фильмы. Важно, чтобы кино было не англоязычным и длилось не менее 40 минут.

Чаще всего для участия в этой секции национальные комитеты выдвигают художественные фильмы. В этом году сразу 5 стран из 93, в том числе Беларусь, подали на конкурс неигровые фильмы. Профессионалы уже называют это «золотым веком для документального кино». Кроме белорусского «Дебюта» на «Оскар-2020» в этой категории претендуют неигровые ленты из Северной Македонии («Страна меда»), Греции («Когда томаты встретились с Вагнером»), Литвы («Мосты времени») и Ирана («В поисках Фариды»). Все фильмы, кроме последнего, вы могли видеть на минувшем «Лістападзе».

Есть одно важное правило. Если страна выдвигает фильм не художественный, а документальный или анимационный, то это кино автоматически может попасть еще и в отдельные секции либо документальных, либо анимационных картин. Для этого нужно только согласие авторов. Анастасия и ее команда, конечно же, были не против еще одной номинации, так что теперь «Дебют» — сразу в двух лонг-листах, и у него есть все шансы стать «Лучшим документальным фильмом».

Некорректно было бы говорить, что фильм Мирошниченко уже номинирован на «Оскар». Это еще не номинация: шорт-лист, то есть краткий список претендентов, будет известен только 16 декабря. В секцию «Лучший фильм на иностранном языке» отберут 10 фильмов из 93, в шорт-лист конкурса «Лучший документальный фильм» войдут 15 фильмов из 159. А уже 13 января станут известны номинанты на премию «Оскар»: по пять фильмов в обеих категориях.



Анастасия Мирошниченко. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

AFISHA.TUT.BY связалась с Анастасией, которая, говоря об ожиданиях от оскаровской гонки, называет себя «страшным пессимистом»:

— Я никогда ни во что не верю. Я не верю ни в шорт-листы, ни в номинации, ни тем более в «Оскар» — у меня такого даже в фантазиях никогда не было. Мы даже поспорили с продюсером фильма Виктором Лобковичем: если «Дебют» не попадет в шорт-лист, он исполняет любое мое желание, а пройдет — я его.



Кадр из фильма «Дебют»

Несмотря на скепсис режиссера, Мирошниченко и ее команда продолжают работать. Сейчас они готовят рекламную кампанию в Лос-Анджелесе, хотя прекрасно понимают: конкуренция невероятная.

— Тягаться с фильмами, у которых бюджеты на рекламу больше 300 тысяч долларов, сложно. У нас нет таких средств, поэтому сфокусируемся на креативе и подойдем к пиар-кампании не совсем стандартно, чтобы как-то выделиться на фоне остальных участников.

В работе над рекламой фильма в США к проекту присоединились сопродюсеры Алексей Троцюк (Россия) и Надежда Гусельникова (США) — оба белорусы, но живут и работают за границей.

Напомним, что 92-я церемония вручения наград премии «Оскар» за достижения в области кинематографии состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.