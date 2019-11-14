Белорусская группа победила в одной из категорий на музыкальной премии Jager Music Awards

Источник материала: Tut.by

Белорусская группа «Петля Пристрастия» победила на независимой музыкальной премии Jager Music Awards в категории «Рок». Результаты JMA-2019 опубликованы на сайте премии.



«Петля Пристрастия». Фото: Евгений Ерчак, vk.com/petlia

В главной номинации — группа года — победила Shortparis. Коллектив также получил статуэтку за лучший сингл и за лучшее видео (трек «Страшно»). Приз за лучший электронный проект достался Shadowax (Ishome). Диджеем года стала София Родина.

В номинации «Хип-хоп» победу одержал казахстанский рэпер Масло Черного Тмина. Редактор программы «Вечерний Ургант» Сергей Мудрик получил Jager Music Awards за вклад в индустрию. Лейблом года стал этнографический проект Ored Recordings.

Jager Music Awards ― премия для независимых музыкантов из России, Беларуси и Казахстана. В этом году она проходила уже в шестой раз.