Задержана организованная группа белорусов, воровавшая дорогостоящие автомобили в России

Источник материала: Tut.by

ГУБОПиК МВД совместно со Следственным комитетом задержали организованную группу белорусов, воровавшую дорогостоящие автомобили в России, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Оперативники во взаимодействии со следователями установили причастность 8 белорусов к более чем 40 хищениям иномарок на территории России. Возбуждены уголовные дела, фигуранты арестованы.

По данным следствия, с 2014 по 2019 годы задержанные, из которых большинство — уроженцы Полоцка и Новополоцка, занимались кражами автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге, после чего легализовывали их в Беларуси.

— Подозреваемые помещали похищенный транспорт в гаражи-отстойники, видоизменяли идентификационные номера и изготавливали поддельные документы, по которым в последующем осуществлялась незаконная реализация, — рассказал заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Сергей Ванагель.

Он уточнил, что по месту жительства и в иных законных владениях подозреваемых во время обысков изъято порядка 30 похищенных автомобилей: Hyundai Solaris, Nissan X-Trail, Audi Q5, Toyota, Land Rover, KIA Sportage, Audi Q7, Volkswagen Tiguan и др. Там же обнаружили устройства для несанкционированного проникновения в автомобили, оборудование для изменения маркировки идентификационных номеров и иные приспособления, а также крупные суммы иностранной валюты.





Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление иных участников организованной группы и дополнительных эпизодов преступной деятельности.