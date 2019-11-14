Источник материала: Новости Волковыска

Переход на онлайн-оплату коммунальных услуг не исключает необходимости хранить квитанции годами. Volkovysk.by разобралась в тонкостях ведения такого архива.

Сразу же после оплаты ЖКУ в интернете распечатывать квитанции смысла нет, считают специалисты. Однако сохранить чек об оплате на своем компьютере, чтобы при возникновении каких-либо проблем распечатать его, необходимо. Юридической силы эта бумага не имеет, но в ней есть реквизиты платежа и, предъявив распечатку в банке, можно будет получить документ уже с печатями о том, что платеж внесен вовремя. Если чека нет, придется вспоминать, в какие числа, где и с какой карты вы вносили квартплату.

Данные о платежах, как правило, хранятся и в личном кабинете банка. Но все же стоит сохранять чеки на домашнем компьютере на случай технических сбоев. Даже если банк, где вы платили, закроется, информацию о платеже, зная его реквизиты, можно восстановить через систему налоговую службу.

Если же вы платите через терминал или каким-то другим электронным способом, вводите по просьбе устройства свой номер телефона или адрес электронной почты, чтобы получить на них электронный чек об оплате. Не ввели — значит, отказались от получения чека.

Если вы получаете начисления в электронном виде — сохраните и эту, еще не оплаченную квитанцию. Существует вероятность, что организация, приславшая ее вам, задним числом поменяет цифры в платежке. И позже придется доказывать, что счет был именно таким, какой вы оплатили.

Нужны ли квитанции при продаже квартиры?

Пригодятся ли распечатки квитанций при продаже квартиры для доказательства, что долгов по квартплате за вами не значится? Вряд ли.

Задолженность по ЖКУ не переходит на покупателя! Максимум, что получит новый собственник — лишний звонок из ЖЭСа с просьбой погасить задолженность за ЖКУ. На что будет в полном праве ответить: это не моя задолженность, разбирайтесь с прежним собственником. Однако на практике вряд ли профессиональный риелтор позволит клиенту купить квартиру с долгами за ЖКУ.

Единственная задолженность, которая переходит на нового собственника — по взносам на капремонт.

Сколько времени нужно хранить «жировку»

Согласно статье 196 Гражданского кодекса Республики Беларусь исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в три года (ст. 197 ГК). Соответственно, и квитанцию нужно хранить 3 года. Квитанции — и бумажные, и электронные — стоит хранить не меньше этого срока. Но специалисты советуют прибавить еще хотя бы несколько месяцев.