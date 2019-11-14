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Дрожжи раздора: спор двух заводов в Беларуси дошел до президента

15.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Конкурентный спор двух предприятий по производству дрожжей в Беларуси дошел до президента страны. Александр Лукашенко заявил, что необходимо найти компромисс, передает в пятницу «МИР 24».

В стране два крупных дрожжевых завода – в Минске и Слуцке. Второй был построен с привлечением немецкого капитала. И теперь иностранный инвестор требует, чтобы  конкурирующее предприятие закрыли. 

«Если мы что-то обещали, особенно иностранным инвесторам, это свято должно исполняться. Если нет, то в сложившейся ситуации давайте найдем нормальный выход из положения, потому что это два наших предприятия, не важно, кто туда инвестировал — немцы, белорусы, русские или украинцы. Это уже наши предприятия, и мы должны беспокоиться об их функционировании. Но не об одном за счет другого. И главное — это люди, которые работают и там, и здесь. В подавляющем большинстве это белорус», – заявил Лукашенко. 

Александр Лукашенко поручил найти решение, которое устроило бы всех. Например, – использовать дрожжи не только в пищевой промышленности, но также в животноводстве и фармацевтике.

Ранее «МИР 24» писал о том, что аграрный экспорт Беларуси достиг четырех миллиардов долларов. Это на 4% больше, чем в прошлом году. 



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Теги: Минск
 
 
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В стране функционируют два дрожжевых завода – в Минске и Слуцке. Второй был построен с привлечением иностранных инвестиций.
 
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