Дрожжи раздора: спор двух заводов в Беларуси дошел до президента

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Конкурентный спор двух предприятий по производству дрожжей в Беларуси дошел до президента страны. Александр Лукашенко заявил, что необходимо найти компромисс, передает в пятницу «МИР 24».

В стране два крупных дрожжевых завода – в Минске и Слуцке. Второй был построен с привлечением немецкого капитала. И теперь иностранный инвестор требует, чтобы конкурирующее предприятие закрыли.

«Если мы что-то обещали, особенно иностранным инвесторам, это свято должно исполняться. Если нет, то в сложившейся ситуации давайте найдем нормальный выход из положения, потому что это два наших предприятия, не важно, кто туда инвестировал — немцы, белорусы, русские или украинцы. Это уже наши предприятия, и мы должны беспокоиться об их функционировании. Но не об одном за счет другого. И главное — это люди, которые работают и там, и здесь. В подавляющем большинстве это белорус», – заявил Лукашенко.



Александр Лукашенко поручил найти решение, которое устроило бы всех. Например, – использовать дрожжи не только в пищевой промышленности, но также в животноводстве и фармацевтике.