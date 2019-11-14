В Минске более 20 тысяч вакансий. Каким специалистам проще найти работу, а каким - сложнее

Источник материала: Tut.by

На конец октября в Минске было 20,5 тысяч свободных вакансий. Из них 13 тысяч — для представителей рабочих специальностей. Самый большой спрос сейчас на инженеров, медсестер, поваров и уборщиков. Он этом сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В частности, для поваров, по данным на 1 ноября, в столице было 684 вакансии, для уборщиков — 606, для водителей — 520. Среди рабочих специальностей самый маленький спрос был на изолировщиков на термоизоляции — 101 вакансия.

Среди квалифицированных специалистов на первом месте оказались инженеры — 855 предложений. По-прежнему велик спрос на работников сферы здравоохранения. Так, для медсестер на 1 ноября в Минске была 751 вакансия, для врачей — 602, для фельдшеров — 203. Есть спрос и на работников сферы образования: воспитателей (195 вакансий) и учителей (168). Самый маленький спрос на администраторов и библиотекарей — по 60 вакансий.

Всего с января по октябрь в столичную службу занятости за помощью обратилось 13 639 человек. Из них 8308 устроились на постоянную работу, 1338 — приняли участие в общественных работах, 2802 — прошли консультацию по вопросам профориентации, а 266 — переобучение. Пособие по безработице было назначено 3095 минчанам, оно в среднем составило 27,48 рубля.

Нехватка рабочих растет не только в Минске, но и во всей стране. При этом в сентябре принятых на работу оказалось на 9,1% больше, чем уволенных.