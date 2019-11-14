ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«По этим улицам даже машины с трудом едут». Почему инвалид-колясочник не может увидеть внука, живущего в 15 минутах ходьбы от его дома

15.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город


Анатолий Макареня 18 лет прикован к инвалидному креслу. Во дворе своего дома мужчина обустроил для себя настоящую безбарьерную среду, однако к сыну, который живёт в 15 минутах ходьбы от дома, он не может проехать из-за проблемного участка дороги. Через SlutskGorod Анатолий обратился к местным чиновникам за помощью и рассказал, почему путь в полтора километра стал для него препятствием.

53-летний Анатолий Макареня живёт в Слуцке по улице Выбранецкая. Из-за заболевания нервной системы он долгое время передвигается в инвалидном кресле. Без посторонней помощи на коляске с электроприводом мужчина вполне спокойно передвигается во дворе, где он с помощью своих детей обустроил всё для комфортной жизни.


«Когда понял, что инвалидное кресло неизбежно, придумал для себя подъёмник, ведь в дом ведёт очень крутая лестница. Дети купили тельфер, сварили конструкцию для подъёма инвалидной коляски, натянули трос с крюком на конце. И теперь я ежедневно выхожу на улицу. Только у нас бывает так, что без предупреждения отключают свет на время, иногда по несколько раз в день. Так вот случалось, что меня на улице вылавливали в висячем положении», — смеётся Анатолий.

По дорогам с асфальтовым покрытием мужчина передвигается спокойно. Продуктовые магазины, рынок, центр города вполне доступны для инвалида-колясочника, говорит он. Однако дорога к сыну, который живёт в 15 минутах ходьбы от дома, стала настоящим препятствием.


«Мой сын с семьёй живёт в Брановичах примерно в 1,5 км от нашего дома. Самый короткий путь к нему по улицам Луговая и Лазовая. Но проехать по ним я не могу и с посторонней помощью. По этим улицам даже машины с трудом едут. Я гуляю практически каждый день и вижу, что улицу Луговую грейдируют раз в полгода. Иногда ездит грейдер, но ковш не опускает. Может, считает, что это не его участок или едет в другое место, не знаю», рассказывает Анатолий.

Сын мужчины работает у частника на микроавтобусе с подъёмником для инвалидов. Из-за плотного графика свозить отца к внуку получается раз в месяц, а то и реже. Однако и этот вариант не самый удобный.


«Когда едем, меня обычно привязывают и придерживают, потому что без подстраховки другого человека я могу выпасть из коляски прямо в салон автобуса. Так сильно болтает по этим ямам. Сколько помню, эта дорога у нас всегда такая была.  Хорошо, хоть до рынка асфальт уложили. А здесь она никому не нужная так и осталась. Хотелось бы, чтобы Андрей Янчевский, который рассказывал, что дороги в районе хорошие,  прислушался к нашей проблеме. Ведь даже до кладбища не то, что мне, на автомобиле не проехать. Если только на тракторе», — говорит собеседник.

Марина, жена Анатолия, рассказала, что с этой проблемой обращалась ещё летом к председателю Серяжского сельсовета Артёму Демьянову. И якобы тот заверил, что городским властям сообщит об этом сам.

«Согласен, участки проблемные, и к нам действительно дважды обращались по ним. Мы заявок не отправляли, но написали письмо в ЖКХ две недели назад, что люди жалуются. Улица Луговая относится к городу, и вчера там уже ходил грейдер. По улице Лазовой, которая относится к нашему сельсовету, велись работы. Сами мы сделать ничего не можем, у нас нет грейдера. Но о проблеме мы информировали ЖКХ», пояснил председатель.

Журналист SlutskGorod сегодня созвонилась с героем публикации Анатолием Макареня. Мужчина подтвердил, что вчера, 14 ноября, улицу Луговую прогрейдировали. Теперь там можно проехать на инвалидной коляске, но только до улицы Лазовая.

«По этим улицам даже машины с трудом едут». Почему инвалид-колясочник не может увидеть внука, живущего в 15 минутах ходьбы от его дома

Ольга Кононович
SlutskGorod

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анатолий Макареня в течение 18 лет прикован к инвалидному креслу. Во дворе своего дома мужчина обустроил для себя безбарьерную среду, однако к сыну, который живёт в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дрожжи раздора: спор двух заводов в Беларуси дошел до президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика