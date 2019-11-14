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«По этим улицам даже машины с трудом едут». Почему инвалид-колясочник не может увидеть внука, живущего в 15 минутах ходьбы от его дома
15.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Анатолий Макареня 18 лет прикован к инвалидному креслу. Во дворе своего дома мужчина обустроил для себя настоящую безбарьерную среду, однако к сыну, который живёт в 15 минутах ходьбы от дома, он не может проехать из-за проблемного участка дороги. Через SlutskGorod Анатолий обратился к местным чиновникам за помощью и рассказал, почему путь в полтора километра стал для него препятствием.
53-летний Анатолий Макареня живёт в Слуцке по улице Выбранецкая. Из-за заболевания нервной системы он долгое время передвигается в инвалидном кресле. Без посторонней помощи на коляске с электроприводом мужчина вполне спокойно передвигается во дворе, где он с помощью своих детей обустроил всё для комфортной жизни.
«Когда понял, что инвалидное кресло неизбежно, придумал для себя подъёмник, ведь в дом ведёт очень крутая лестница. Дети купили тельфер, сварили конструкцию для подъёма инвалидной коляски, натянули трос с крюком на конце. И теперь я ежедневно выхожу на улицу. Только у нас бывает так, что без предупреждения отключают свет на время, иногда по несколько раз в день. Так вот случалось, что меня на улице вылавливали в висячем положении», — смеётся Анатолий.
По дорогам с асфальтовым покрытием мужчина передвигается спокойно. Продуктовые магазины, рынок, центр города вполне доступны для инвалида-колясочника, говорит он. Однако дорога к сыну, который живёт в 15 минутах ходьбы от дома, стала настоящим препятствием.
«Мой сын с семьёй живёт в Брановичах примерно в 1,5 км от нашего дома. Самый короткий путь к нему по улицам Луговая и Лазовая. Но проехать по ним я не могу и с посторонней помощью. По этим улицам даже машины с трудом едут. Я гуляю практически каждый день и вижу, что улицу Луговую грейдируют раз в полгода. Иногда ездит грейдер, но ковш не опускает. Может, считает, что это не его участок или едет в другое место, не знаю», — рассказывает Анатолий.
Сын мужчины работает у частника на микроавтобусе с подъёмником для инвалидов. Из-за плотного графика свозить отца к внуку получается раз в месяц, а то и реже. Однако и этот вариант не самый удобный.
«Когда едем, меня обычно привязывают и придерживают, потому что без подстраховки другого человека я могу выпасть из коляски прямо в салон автобуса. Так сильно болтает по этим ямам. Сколько помню, эта дорога у нас всегда такая была. Хорошо, хоть до рынка асфальт уложили. А здесь она никому не нужная так и осталась. Хотелось бы, чтобы Андрей Янчевский, который рассказывал, что дороги в районе хорошие, прислушался к нашей проблеме. Ведь даже до кладбища не то, что мне, на автомобиле не проехать. Если только на тракторе», — говорит собеседник.
Марина, жена Анатолия, рассказала, что с этой проблемой обращалась ещё летом к председателю Серяжского сельсовета Артёму Демьянову. И якобы тот заверил, что городским властям сообщит об этом сам.
«Согласен, участки проблемные, и к нам действительно дважды обращались по ним. Мы заявок не отправляли, но написали письмо в ЖКХ две недели назад, что люди жалуются. Улица Луговая относится к городу, и вчера там уже ходил грейдер. По улице Лазовой, которая относится к нашему сельсовету, велись работы. Сами мы сделать ничего не можем, у нас нет грейдера. Но о проблеме мы информировали ЖКХ», — пояснил председатель.
Журналист SlutskGorod сегодня созвонилась с героем публикации Анатолием Макареня. Мужчина подтвердил, что вчера, 14 ноября, улицу Луговую прогрейдировали. Теперь там можно проехать на инвалидной коляске, но только до улицы Лазовая.
Ольга Кононович
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«По этим улицам даже машины с трудом едут». Почему инвалид-колясочник не может увидеть внука, живущего в 15 минутах ходьбы от его дома
Анатолий Макареня в течение 18 лет прикован к инвалидному креслу. Во дворе своего дома мужчина обустроил для себя безбарьерную среду, однако к сыну, который живёт в...
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