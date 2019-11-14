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Новая нотариальная контора появилась в Минском районе

15.11.2019 17:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Открылась новая нотариальная контора Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В настоящее время в пристоличье их пять. Новый офис размещен в Минске для удобства жителей. Он занимает несколько помещений в многоэтажке на улице Руссиянова.

Новая нотариальная контора появилась в Минском районе

Дарья Харитон, заведующая нотариальной конторой Минского района № 5:
Наша нотариальная контра повышает качество нотариального обслуживания именно для населения близлежащих населенных пунктов Минского района. То есть, например, деревня Копище, Валерьяново, Городище, поселок Солнечный, агрогородок Колодищи.

То есть наша нотариальная контора открыта в целях повышения качества и доступности нотариального обслуживания для населения прежде всего Минского района.

Новая нотариальная контора появилась в Минском районе

В новой нотариальной конторе работают молодые, но уже опытные сотрудники. В приемной граждан будут встречать консультанты, которые проведут первоначальную консультацию и направят к нужному специалисту.

Новая нотариальная контора появилась в Минском районе

Люди в материале: Дарья Харитон
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Открылась новая нотариальная контора Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В настоящее время в пристоличье их пять. Новый офис...
 
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