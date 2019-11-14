|
Новая нотариальная контора появилась в Минском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Открылась новая нотариальная контора Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В настоящее время в пристоличье их пять. Новый офис размещен в Минске для удобства жителей. Он занимает несколько помещений в многоэтажке на улице Руссиянова.
Дарья Харитон, заведующая нотариальной конторой Минского района № 5:
То есть наша нотариальная контора открыта в целях повышения качества и доступности нотариального обслуживания для населения прежде всего Минского района.
В новой нотариальной конторе работают молодые, но уже опытные сотрудники. В приемной граждан будут встречать консультанты, которые проведут первоначальную консультацию и направят к нужному специалисту.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Открылась новая нотариальная контора Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В настоящее время в пристоличье их пять. Новый офис...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)