ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Борисове водитель Volkswagen повредил три машины и автомобиль ГАИ

15.11.2019 17:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 ноября в Борисове нетрезвый водитель повредил четыре машины, включая автомобиль ГАИ. 

Как сообщает МВД Беларуси, в десятом часу вечера в милицию обратились несколько человек. Заявители жаловались на пьяного водителя Volkswagen Golf, который на улице Днепровской повредил три машины и скрылся. 

К указанному месту был направлен наряд ГАИ. Разыскиваемая иномарка была найдена на улице Смолевичской. Машина ехала в сторону правоохранителей, поэтому они заблокировали проезжую часть и подали сигнал об остановке. 

Водитель Volkswagen не обратил на это внимания и попробовал объехать служебное авто. В итоге машина задела боковое зеркало и поцарапала кузов транспортного средства ГАИ. После этого водитель остановился. 

За рулём Volkswagen находился 37-летний борисовчанин. Медосвидетельствование показало, что в организме мужчины содержалось 2,66 промилле алкоголя. 

В отношении нарушителя составлены административные протоколы. Жителю Борисова предстоит погасить крупный штраф и компенсировать вред, который он причинил другим автомобилям. Также водитель будет лишён права управлять ТС. 

На прошлой неделе в Минске водитель Volkswagen пытался скрыться от сотрудников ГАИ. 

В итоге иномарка врезалась в три автомобиля – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 14 ноября в Борисове нетрезвый водитель повредил четыре машины, включая автомобиль ГАИ.  Как сообщает МВД Беларуси, в десятом часу вечера в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская группа победила в одной из категорий на музыкальной премии Jager Music Awards
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика