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В Борисове водитель Volkswagen повредил три машины и автомобиль ГАИ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 ноября в Борисове нетрезвый водитель повредил четыре машины, включая автомобиль ГАИ.
Как
К указанному месту был направлен наряд ГАИ. Разыскиваемая иномарка была найдена на улице Смолевичской. Машина ехала в сторону правоохранителей, поэтому они заблокировали проезжую часть и подали сигнал об остановке.
Водитель Volkswagen не обратил на это внимания и попробовал объехать служебное авто. В итоге машина задела боковое зеркало и поцарапала кузов транспортного средства ГАИ. После этого водитель остановился.
За рулём Volkswagen находился 37-летний борисовчанин. Медосвидетельствование показало, что в организме мужчины содержалось 2,66 промилле алкоголя.
В отношении нарушителя составлены административные протоколы. Жителю Борисова предстоит погасить крупный штраф и компенсировать вред, который он причинил другим автомобилям. Также водитель будет лишён права управлять ТС.
На прошлой неделе в Минске водитель Volkswagen пытался скрыться от сотрудников ГАИ.
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Новости Беларуси. 14 ноября в Борисове нетрезвый водитель повредил четыре машины, включая автомобиль ГАИ. Как сообщает МВД Беларуси, в десятом часу вечера в...
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