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В Минске начали устанавливать главную ёлку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Октябрьской площади в Минске начался монтаж главной ели страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году высота её будет, как и в предыдущие, около 30 метров. Основные изменения коснутся дизайна.
Украшать ель будут четыре тысячи шаров, светодиодная гирлянда, а ещё в этом сезоне в убранство главного атрибута новогоднего праздника решили добавить узор из декоративных снежинок.
Дмитрий Пракопенко, заместитель директора по производству предприятия «Минскреклама»:
На этом подготовка праздничного дерева не завершается. Уже к концу следующей недели специалисты «Мингорсвета» начнут наряжать ёлку светодиодной пиксельной гирляндой.
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Новости Беларуси. На Октябрьской площади в Минске начался монтаж главной ели страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году высота её будет, как и...
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