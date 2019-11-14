|
Как выглядят мультфильмы, воплощённые в макияже? Показываем девять ярких примеров
Источник материала: СТВ
Часто ли вы смотрите мульфильмы? В последний раз это было много-много лет назад, когда в славные каменные века ещё не существовал интернет, люди соседствовали с динозаврами и смотрели чёрно-белое телевидение? Или, наоборот, вы не представляете свою жизнь без мультфильмов, ходите на каждое новое мультипликационное творение Walt Disney Pictures и поёте «Отпусти и забудь» перед сном?
Как бы там ни было, мультфильмы могут не только развлекать, но и вдохновлять. Одна бразильянка захотела использовать идеи из них для создания макияжа. И получилось огненно. Особенно с Аидом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Часто ли вы смотрите мульфильмы? В последний раз это было много-много лет назад, когда в славные каменные века ещё не существовал интернет, люди соседствовали с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)