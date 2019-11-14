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Как выглядят мультфильмы, воплощённые в макияже? Показываем девять ярких примеров

15.11.2019 16:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Часто ли вы смотрите мульфильмы? В последний раз это было много-много лет назад, когда в славные каменные века ещё не существовал интернет, люди соседствовали с динозаврами и смотрели чёрно-белое телевидение? Или, наоборот, вы не представляете свою жизнь без мультфильмов, ходите на каждое новое мультипликационное творение Walt Disney Pictures и поёте «Отпусти и забудь» перед сном? 

Как бы там ни было, мультфильмы могут не только развлекать, но и вдохновлять. Одна бразильянка захотела использовать идеи из них для создания макияжа. И получилось огненно. Особенно с Аидом. 

Русалочка, Царевна Забава, Золушка. Как бы выглядели советские принцессы в современных мультфильмах? 

Как выглядят мультфильмы, воплощённые в макияже? Показываем девять ярких примеров
Фото: instagram.com/lallymakeup 

Как выглядят мультфильмы, воплощённые в макияже? Показываем девять ярких примеров
Фото: instagram.com/lallymakeup 

Как выглядят мультфильмы, воплощённые в макияже? Показываем девять ярких примеров
Фото: instagram.com/lallymakeup 

Как выглядят мультфильмы, воплощённые в макияже? Показываем девять ярких примеров
Фото: instagram.com/lallymakeup 

Как выглядят мультфильмы, воплощённые в макияже? Показываем девять ярких примеров
Фото: instagram.com/lallymakeup 

Как выглядят мультфильмы, воплощённые в макияже? Показываем девять ярких примеров
Фото: instagram.com/lallymakeup 

Как выглядят мультфильмы, воплощённые в макияже? Показываем девять ярких примеров
Фото: instagram.com/lallymakeup 

Как выглядят мультфильмы, воплощённые в макияже? Показываем девять ярких примеров
Фото: instagram.com/lallymakeup 

Как выглядят мультфильмы, воплощённые в макияже? Показываем девять ярких примеров
Фото: instagram.com/lallymakeup 

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