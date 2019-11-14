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Михаил Гусман: белорусы – братья россиян, понимающие свою географическую европейскость
Источник материала: СТВ
Раубичи. Февраль 2015-го. Чемпионат мира по биатлону среди юниоров. Фактически заново построенный комплекс впервые принимает соревнования такого уровня.
Михаил Гусман, журналист (Россия):
Белорусы в этом плане эти годы постсоветские проявили себя очень тактично, на мой взгляд. Мне кажется, Беларуси удалось уйти от этих самых перекосов. Таким образом это спокойное развитие, поэтапное, пошаговое. Мне кажется, в этом проявляется мудрость белорусского народа, который не торопится, раздирая рубашку на теле.
Белорусы – братья русских, братья россиян. И то же время понимающие свою географическую европейскость.
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Раубичи. Февраль 2015-го. Чемпионат мира по биатлону среди юниоров. Фактически заново построенный комплекс впервые принимает соревнования такого уровня. Об этом...
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