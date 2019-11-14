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Михаил Гусман: белорусы – братья россиян, понимающие свою географическую европейскость

15.11.2019 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Раубичи. Февраль 2015-го. Чемпионат мира по биатлону среди юниоров. Фактически заново построенный комплекс впервые принимает соревнования такого уровня.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Михаил Гусман: белорусы – братья россиян, понимающие свою географическую европейскость

Михаил Гусман, журналист (Россия):
Именно в Беларуси фактически де-юре перестал существовать Советский Союз. И в каждой из этих бывших советских республик проявлялся и национализм, иногда и шовинизм.

Белорусы в этом плане эти годы постсоветские проявили себя очень тактично, на мой взгляд. Мне кажется, Беларуси удалось уйти от этих самых перекосов. Таким образом это спокойное развитие, поэтапное, пошаговое. Мне кажется, в этом проявляется мудрость белорусского народа, который не торопится, раздирая рубашку на теле.

Белорусы – братья русских, братья россиян. И то же время понимающие свою географическую европейскость.

Михаил Гусман: белорусы – братья россиян, понимающие свою географическую европейскость

Люди в материале: Михаил Гусман
 
 
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Раубичи. Февраль 2015-го. Чемпионат мира по биатлону среди юниоров. Фактически заново построенный комплекс впервые принимает соревнования такого уровня. Об этом...
 
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