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Миссия наблюдателей от СНГ: «Складывается положительное впечатление о ходе досрочного голосования»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У миссии наблюдателей от СНГ складывается положительное впечатление о ходе досрочного голосования на выборах в Палату представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
15 ноября об этом сообщил глава миссии Сергей Лебедев после посещения избирательных участков в Фаниполе. Глава миссии наблюдателей от СНГ также отметил оформление избирательных участков: есть понятная наглядная агитация и информационные материалы.
В местах для голосования для граждан созданы все условия: работает комната отдыха, дежурят врачи. При крайней необходимости можно проголосовать и дома, причём вместе с членами комиссии могут приехать и наблюдатели.
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За прозрачностью проведения выборной кампании в разных областях Беларуси наблюдают 475 человек из 8 стран СНГ. Как таковых замечаний по работе избирательных комиссий наблюдатели не услышали и выразили надежду, что кампания и далее продолжится в таком ключе.
Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:
17 ноября, в день выборов, планируется встреча руководства миссий наблюдателей от СНГ, ОБСЕ и ШОС. Обмен мнениями позволит сделать оценку выборов более объективной.
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Новости Беларуси. У миссии наблюдателей от СНГ складывается положительное впечатление о ходе досрочного голосования на выборах в Палату...
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