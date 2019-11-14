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Миссия наблюдателей от СНГ: «Складывается положительное впечатление о ходе досрочного голосования»

15.11.2019 16:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У миссии наблюдателей от СНГ складывается положительное впечатление о ходе досрочного голосования на выборах в Палату представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миссия наблюдателей от СНГ: «Складывается положительное впечатление о ходе досрочного голосования»

15 ноября об этом сообщил глава миссии Сергей Лебедев после посещения избирательных участков в Фаниполе. Глава миссии наблюдателей от СНГ также отметил оформление избирательных участков: есть понятная наглядная агитация и информационные материалы.

Миссия наблюдателей от СНГ: «Складывается положительное впечатление о ходе досрочного голосования»

В местах для голосования для граждан созданы все условия: работает комната отдыха, дежурят врачи. При крайней необходимости можно проголосовать и дома, причём вместе с членами комиссии могут приехать и наблюдатели.

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За прозрачностью проведения выборной кампании в разных областях Беларуси наблюдают 475 человек из 8 стран СНГ. Как таковых замечаний по работе избирательных комиссий наблюдатели не услышали и выразили надежду, что кампания и далее продолжится в таком ключе.

Миссия наблюдателей от СНГ: «Складывается положительное впечатление о ходе досрочного голосования»

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:
По итогам общения и с членами участковых избирательных комиссий, и с наблюдателями, которых мы встретили на участках, и самими избирателями, у нас складывается положительное впечатление о ходе досрочного голосования. Избирательная кампания, правильно организованная, приведёт к тому, что в состав Палаты представителей будут избраны достойные кандидаты.

Миссия наблюдателей от СНГ: «Складывается положительное впечатление о ходе досрочного голосования»

17 ноября, в день выборов, планируется встреча руководства миссий наблюдателей от СНГ, ОБСЕ и ШОС. Обмен мнениями позволит сделать оценку выборов более объективной.

Люди в материале: Сергей Лебедев
 
Теги: Витебск
 
 
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