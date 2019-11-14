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Вечнозелёные женщины на службе у мужчин

15.11.2019 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Вечнозелёные женщины на службе у мужчин

фото: womee.ru

Если рядом старая женщина, значит, мужчине пора выбирать модные белые гробовые тапки. И от этого случается «инфаркт простаты».

Мне 53, и мне не страшно говорить о своём возрасте, хотя некоторых читательниц это повергает в ужас. Самое большое сопротивление вызывает у них слово «старость». Когда мне как автору делают комплименты за удачные статьи, я отвечаю, что это результат моего взросления и приближения к старости. Это правда! Согласитесь, странно прозвучит заявление, что в 53 года я ещё молода. Лично мне выражение «молода душой» кажется не просто нелепым, оно вызывает сомнение в эмоциональном здоровье «молодой душой» стареющей женщины. Я не понимаю, что это означает! Я не молода, и для меня это плюс, а не минус.

Конечно, я тоже не сразу пришла к такому восприятию возраста и дату своего рождения скрывала до полувекового юбилея. Вот это, доложу я вам, был кошмар! Полвека за спиной – это ж приговор! Особенно женские полвека в нашем патриархальном обществе – это вообще смертельный приговор. Ну, просто отпраздновала круглую дату, напилась вина с друзьями – можешь спокойно лечь и ждать в гости тётку в белом с косой. А что ещё остаётся?

Есть, конечно, несколько спасительных вариантов. Во-первых, под пытками не признавать, что пора выбирать ритуальный комплект: белые тапочки и кружевной покров на голову. Какие туфли на каблуках, вы о чём? После 50 – только хлопчатобумажные чулки и нарядный саван! Во-вторых, можно скрыть следы преступления. То есть, если ты переступила за полувековой Рубикон, копи деньги на круговую подтяжку от пяток до макушки, спасай репутацию. Без подтяжки ты – сама знаешь кто, если у тебя есть чувство рифмы. Третий вариант – упереться рогом и доказывать, что старость тебя дома не застанет, как пелось в популярной советской песне. Можно завести молодого любовника и подсмотреть модный лук у внучки. Пресвятая Камасутра, на что только ни идут несчастные женщины, бегущие, сломя голову, от реальности. А реальность такова: рано или поздно мы все состаримся и умрём. И это прекрасно!

Нет, я не сошла с ума от горя, что мне не 20. Если вы когда-нибудь были здоровой на голову 50-летней женщиной, возвращаться в дурную молодость вам нафиг не надо! Быть инфантильной старушкой, корчить из себя малолетку, красящую седины – что может быть унизительней, если вы с гордостью носите высокий статус «Женщина»?! Не дорожить всем, что вы прошли за несколько десятилетий, что выплакали, что пережили, что укрепили, воскресили, возродили, выдержали, чего добились, что создали – значит, обесценить самих себя. А если вы сама себя не цените, чего же вы ждёте от окружающих? Если в 50 женщина сама для себя не драгоценность, значит, вино её души превратилось в брагу, а потом станет уксусом. Но качество вашего напитка зависит только от вас. И не надо меня убеждать, что кто-то посторонний виноват в том, что вы оказались хреновыми виноделами!

Возникает вопрос: почему же тогда мир сходит с ума, культивируя упругие груди и подтянутые женские попы? Кто стимулирует потребность перекраивать себя, как платье, соглашаясь с всеобщим безумием обесценивания, поддерживая нездоровую идею второсортности зрелых женщин? Позволю себе высказать одну гипотезу. Только одну! Но и за неё, возможно, придётся поплатиться. Моя версия такова: всё это женщины делают, потому что бегство от реальности повышает их востребованность у мужчин. Свежие ягодицы и груди нужны для того, чтобы удерживать около себя редкого зверя под названием «приличный мужчина». Именно этими парными инструментами можно осуществить захват того, что не захватили более молодые груди и ягодицы.

Тогда возникает второй вопрос: почему «приличные мужчины» не удерживаются в отношениях с ровесницами? В ответе на этот вопрос я уверена: потому что инфантильным самцам, трусливо прячущим голову в песок, подобно страусам, непереносимо страшно смотреть на морщины своих спутниц. Это зеркало напоминает им о собственном возрасте, а значит, в глазах женщин они видят счётчик оставшихся часов жизни. Если рядом старая женщина, значит, им самим пора выбирать модные белые гробовые тапки. И от этого случается «инфаркт простаты». Так женщины превращаются с персонал, обслуживающий мужчин – эмоциональных инвалидов.

Кстати, термин «эмоциональная импотенция» встречается в психологической и сексологической литературе всё чаще. Это вариант эмоционального нарушения, который приводит к физиологическим последствиям. Такая вот половая психосоматика. Совсем ослабел мужской пол: чуть что – сердце падает прямо в мошонку, а дальше всё падает по принципу домино. И чтобы у этого слабосильного пола не всё отвалилось,  верным подругам приходится быть кривым зеркалом, в котором этот, прости, Господи, пол видит себя «вечно молодым, вечно пьяным». Вот потому и приходится женщинам превращаться в ёлки, которые «зимой и летом одним цветом» - юны и зелены. Елки-палки, какого хрена?!

А теперь – барабанная дробь! Мы подошли к самому главному вопросу: а почему же вечнозелёные мужчины так боятся возрастных изменений? Да простят меня мои вечнозелёные подруги, но этих мужчин вырастили вечнозелёные матери, которые не позволили своим сыновьям совершить естественное психологическое отделение и стать взрослыми. Круг замкнулся. Ох, подружки мои, за что боролись, на то и напоролись!

У меня сын-подросток. И как бы мне ни хотелось удержать его около себя на случай необходимости «стакана воды», я понимаю, что на мне лежит ответственность за все будущие поколения внуков и правнуков. Я хочу позволить сыну отделиться, стать независимым и эмоционально зрелым, а для этого – пресекать любые свои попытки контролировать его жизнь. Только так он сможет не стать престарелым инфантилом, выбрать ровесницу и не испугаться её старения, а значит, своего старения рядом с ней. Это увидят их дети и дети их детей. Они будут знать, что стареть вместе – прекрасно, эта модель поведения станет для них нормой. И так будет повторяться из рода в род. В моём роду будет сначала весна, потом лето, а потом зима. И природа будет менять краски. Будет приходить новая зелень, молодняк будет расти сильным и умеющим ценить все фазы жизни. Если я позволю себе состариться и покажу, какой красивой, счастливой и полной сил может быть старость, мои потомки вырастут здоровыми. И не будет среди них персонала, обслуживающего чужие неврозы.

 
 
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Если рядом старая женщина, значит, мужчине пора выбирать модные белые гробовые тапки. И от этого случается «инфаркт простаты».
 
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