«Беларусы – клёвые ребята». Пост дня: об искусстве нетворкинга в минской поликлинике

Источник материала: KYKY

Специалист по контент-маркетингу в IT Никита Черкасов опубликовал искренний пост-лайфхак о том, как получить кайф от похода в минскую госполиклинику. Мы без лишних спойлеров цитируем Никиту – и советуем к прочтению этот текст тем, кто до сих верует, что беларусы – «хмурной народ» (на самом деле нет), и вообще всем остальным.

«У меня ушло 30 лет на то, чтобы взломать беларусов. Это, я вам скажу, совсем не унылая, серая, безэмоциональная масса, как мы привыкли о себе думать, – а очень клевые ребята. Мировые. Но. Надо понимать, что просто так они не раскрываются. Нужно знать подход.

Расскажу историю. Был вынужден сегодня просидеть полтора часа в государственной поликлинике. В очереди. А это, если кто забыл, самый настоящий околосмертный опыт. Это когда сидишь себе, и такое ощущение, что все вокруг умирают – и ты вместе с ними, даже если пришел абсолютно здоровый. Громко кашляют, сморкаются. Некоторые чуть дышат. У бабушек давление зашкаливает за 310. Дедушки едва передвигаются. Молодежь зеленого цвета. Вдобавок к этому смертельные битвы за место в очереди. Короче, следующая станция – морг.

И вот сижу я сегодня такой и понимаю, что все как обычно: люд вокруг обозленный, насупленный. Стало веселее, когда я занял очередь в два расположенных рядом кабинета и быстро понял, что мой мозг не тянет запомнить, за кем занимал я, а кто занимал за мной. Как только я более-менее восстановил в памяти лица, подвалили новые персонажи, которые, как оказалось, занимали до этого, но отходили, а теперь вернулись.

Через две минуты я стою в битком набитом коридоре поликлиники, громко восклицаю «Ааа, сейчас мой мозг взорвется!» и вовсю, по-южному размахиваю руками, мол, падажжите, щас я все вспомню и разрулю, кто за кем. Вижу краем глаза, что народ уже улыбается. Ага, попались!

Дальше я просто сидел на лавочке и развивал свои недолгосрочные отношения с другими зависшими сидельцами, а если попросту, то в основном шутил.

– В каком кабинете лучше? В 657 или 658? – спрашиваю у женщины.

– Не знаю, одинаково, наверное, – улыбается.

– Что, одинаково плохо? – ржем вместе в голос.

Или вот. Сидит еще женщина, вся такая на низком старте, ее очередь следующая. Бах! Открывается дверь кабинета, она подрывается с места – наконец ее очередь! – и ... бум, оттуда выходит не предыдущий пациент, а помощница врача. Женщина падает на место, переглядывается со мной. Говорю ей: «Фальстарт» – и мы вместе расплываемся в улыбке.

Ну и самое главное. Наконец захожу к врачу. Она бедная совсем замученная. Прям видно по лицу, что эмпатии от нее можно не ждать. Недовольным голосом спрашивает: «Что у вас?». Ну, блин, думаю, зашибись, попал. Но не тут-то было. Несколько мыслительных затупов с моей стороны – и она уже улыбается. Прощался я уже со счастливым, радостным врачом.

Так что же произошло? За полтора часа в поликлинике я получил неимоверный кайф, просто непринужденно дурачась с другими пациентами и врачами. При этом надо понимать: я не устраивал клоунаду, я не стендап-комик и не выпаливал никаких острот. Я просто был максимально открыт к общению и обмену эмоциями.

Когда-то я понял, что открытость, улыбчивость и жизнерадостность способны растопить сердце даже самого прохладного и угрюмого белоруса. Нужно лишь немного освоить легкую беседу (small talk) и не воспринимать себя слишком серьезно.

Теперь я очень часто устанавливаю контакт с незнакомыми людьми. В магазине, в транспорте, на улице. Это не значит, что я пристаю к каждому встречному, нет. Иногда на это нет времени или настроения. Но если я вижу, что человек тоже открыт к контакту (чаще всего это улыбка), то обязательно разыгрываю сценку. Но точно так же часто делаю это и без всяких на то невербальных сигналов.

При этом вообще не важно, что я скажу. Моя коронка – задать какой-нибудь откровенно тупиковый вопрос или продемонстрировать, что я вообще не врубаюсь, что нужно делать в такой ситуации. Улыбка – почти 100% реакция.

Как-то раз гардеробщицам в музее, которые обсуждали инновационный рецепт приготовления курицы, я сказал: «Я прошу прощения, но вы издеваетесь? А ничего, что я успел проголодаться, пока сдавал вам куртку? А мне еще в музей идти! И что мне теперь делать?». Чувствуете? Каламбур, но какой действенный! Мы долго смеялись.

И кто мне после этого скажет, что мы, беларусы, хмурной народ? Ничего себе! Мы офигенно веселый народ. Я рекомендую прямо сегодня же всем вооружиться small talk'ом, и вы узнаете, что такое улыбающийся беларус. Беларус понимающий, беларус дружелюбный, открытый. Это подарок с небес! А кто бы удивлялся? В нашей культуре, в нашей манере общения доминируют закрытость, невыражение эмоций. Мы не привыкли коннектиться с незнакомыми людьми вот так без повода и что-то с ними обсуждать.

Так вот вся эта невероятная энергия, жажда общения, они рвутся наружу. Кощунственно не давать им выход. Вы удивитесь, каким эффектом обладает краткосрочная связь со случайным человеком. Порой даже более сильным, терапевтичным, заряжающим, чем общение со старыми друзьями и близкими людьми. Почему? Да потому, что с незнакомым человеком можно быть абсолютно «голым», не нужно ничего скрывать, можно быть собой, он ничего о вас не знает, вы ничего не знаете о нем, он не будет вас судить, никаких социальных ролей, никакой предвзятости, никакого конфликта интересов, через пять минут он исчезнет из вашей жизни, не оставив и следа».