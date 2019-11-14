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Четыре игры, созданные беларусами, стали самыми популярными в мире
Источник материала: KYKY>
Аналитики платформы Sensor Tower составили рейтинг самых популярных в мире гиперказуальных игр за октябрь,
Первое место мирового топа заняла игра Sand Balls. Ее создала беларуская студия SayGames. Она же была самой популярной и в сентябре. За прошлый месяц у игры – 29 миллионов загрузок (Andoid – 24 миллиона, iOS – пять миллионов). В Google Play у Sand Balls первое место по количеству скачиваний, в App Store – второе.
На третьем месте еще одна игра от SayGames – Perfect Slices. В октябре пользователи скачали ее 12 миллионов раз. Четвертое место – у игры Bouncemasters, которую разработала белорусская студия Playgendary. У нее также 12 миллионов загрузок. Замкнула топ-10 мира игра Cool Goal беларуско-британского разработчика Gismart. В прошлом месяце ее скачали восемь миллионов раз. В сентябре Cool Goal была топ-3 самых популярных в мире гиперказуалок.
Числа: кого сколько раз скачивали (в миллионах раз)
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