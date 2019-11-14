Четыре игры, созданные беларусами, стали самыми популярными в мире

Источник материала: KYKY

Аналитики платформы Sensor Tower составили рейтинг самых популярных в мире гиперказуальных игр за октябрь, передает dev.by. В подборку попали сразу четыре (!) игры беларуских разработчиков.

Первое место мирового топа заняла игра Sand Balls. Ее создала беларуская студия SayGames. Она же была самой популярной и в сентябре. За прошлый месяц у игры – 29 миллионов загрузок (Andoid – 24 миллиона, iOS – пять миллионов). В Google Play у Sand Balls первое место по количеству скачиваний, в App Store – второе.

На третьем месте еще одна игра от SayGames – Perfect Slices. В октябре пользователи скачали ее 12 миллионов раз. Четвертое место – у игры Bouncemasters, которую разработала белорусская студия Playgendary. У нее также 12 миллионов загрузок. Замкнула топ-10 мира игра Cool Goal беларуско-британского разработчика Gismart. В прошлом месяце ее скачали восемь миллионов раз. В сентябре Cool Goal была топ-3 самых популярных в мире гиперказуалок.

Числа: кого сколько раз скачивали (в миллионах раз)

Sand Balls – 29 млн раз; Fun Race 3D – 23; Perfect Slices – 12; Bouncemasters – 12; I Peel Good – 11; Tiles Hop – десять; Aquapark.io – девять; Run Race 3D – девять; Crowd City – восемь; Cool Goal! – восемь.