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Четыре игры, созданные беларусами, стали самыми популярными в мире

15.11.2019 17:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Аналитики платформы Sensor Tower составили рейтинг самых популярных в мире гиперказуальных игр за октябрь, передает dev.by. В подборку попали сразу четыре (!) игры беларуских разработчиков.

Первое место мирового топа заняла игра Sand Balls. Ее создала беларуская студия SayGames. Она же была самой популярной и в сентябре. За прошлый месяц у игры – 29 миллионов загрузок (Andoid – 24 миллиона, iOS – пять миллионов). В Google Play у Sand Balls первое место по количеству скачиваний, в App Store – второе.

На третьем месте еще одна игра от SayGames – Perfect Slices. В октябре пользователи скачали ее 12 миллионов раз. Четвертое место – у игры Bouncemasters, которую разработала белорусская студия Playgendary. У нее также 12 миллионов загрузок. Замкнула топ-10 мира игра Cool Goal беларуско-британского разработчика Gismart. В прошлом месяце ее скачали восемь миллионов раз. В сентябре Cool Goal была топ-3 самых популярных в мире гиперказуалок.

Числа: кого сколько раз скачивали (в миллионах раз)

  1. Sand Balls – 29 млн раз;
  2. Fun Race 3D – 23;
  3. Perfect Slices – 12;
  4. Bouncemasters – 12;
  5. I Peel Good – 11;
  6. Tiles Hop – десять;
  7. Aquapark.io – девять;
  8. Run Race 3D – девять;
  9. Crowd City – восемь;
  10. Cool Goal! – восемь.

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Аналитики платформы Sensor Tower составили рейтинг самых популярных в мире гиперказуальных игр за октябрь, передает dev.by. В подборку попали сразу четыре (!) игры...
 
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