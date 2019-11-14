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Вечеринка года. Дикие кабаны разбросали по лесу кокаин на $22 тыс, который спрятали наркоторговцы

15.11.2019 16:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Стадо диких кабанов уничтожило тайник с кокаином, стоимость которого – 22 тысячи долларов. Его спрятала в лесу итальянской долины Валь-ди-Кьяна группа наркоторговцев, передает Newsweek.

Местная полиция узнала о том, что произошло, пока прослушивала телефонные разговоры одного из участников банды. Силовики наткнулись как раз на тот фрагмент звонка, в котором преступник жаловался на потери партии наркотиков. Ведь кабаны вырыли пакеты с кокаином и стали носиться с ними по лесу, разбрасывая порошок.

Следствие установило, что наркоторговцы сбывали по два килограмма кокаина каждый месяц. Это давало им прибыль до 120 долларов за грамм. В основном вещества находили своих покупателей через ночные клубы. Теперь банду, состоящую из трех албанцев и одного итальянца, арестовали. Двое из них попали за решетку, двое – под домашним арестом. О том, как продолжается жизнь диких кабанов, не уточняется.

Заметим, что наркоторговцы – не единственные, кто недоволен кабанами. В этом месяце в Риме против парнокопытных протестовали фермеры: они обвиняли кабанов в порче земли и призывали правительство принять меры, ведь кабаны «не ходят в офисы или на фабрики». Делом в том, что численность этих животных в Италии достигает двух миллионов – и это в два раза больше, чем в 2015 году. Каждый год в стране происходит свыше десяти тысяч дорожно-транспортных происшествий.

 
 
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Стадо диких кабанов уничтожило тайник с кокаином, стоимость которого – 22 тысячи долларов. Его спрятала в лесу итальянской долины Валь-ди-Кьяна группа...
 
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