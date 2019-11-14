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Заслужил! Вожака стаи волков назвали Журналистом

15.11.2019 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Говорят, журналиста, как и волка, ноги кормят. Сегодня вожак стаи волков в столичном зоопарке получил звучное имя Журналист.

Заслужил! Вожака стаи волков назвали Журналистом
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Такой подарок сделало агентство «Минск-Новости» факультету журналистики БГУ в честь 75-летия. Идею в зоопарке поддержали, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Как рассказала ведущий зоотехник учреждения Алевтина Тимашкова-Красовская, волк, который обрел громкое имя, выделяется среди своих собратьев не только рыжеватым окрасом (все остальные серые) и более крупным размером, но и своим характером — волевым и общительным. Не зря его считают вожаком стаи в зоопарке.


— Волк, как и любой хищник, предпочитает мясо, — отметила А. Тимашкова-Красовская, — однако у нашего Журналиста есть одна маленькая слабость — заварные печеньки и оладушки со сметаной. К слову, в день рождения зоопарка мы угощали волков целым блинным тортом.


К своему новому имени волк Журналист отнесся благожелательно и хорошо на него отреагировал, отметила специалист.

К слову, зоопарк и столичные журналисты давно и плодотворно сотрудничают, а представители разных СМИ — частые гости здесь. Поэтому сотрудники очень рады тому, что у них теперь появился свой «журналист», рассказала младший научный сотрудник зоопарка Елена Бодрова.

Зоотехники предлагают факультету журналистики поддержать своего теперь уже «коллегу по цеху» и взять над ним шефство: навещать его, заботиться и поддерживать.

Фото и видео Сергея Лукашова
 
Теги: Минск
 
 
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Говорят, журналиста, как и волка, ноги кормят. Сегодня вожак стаи волков в столичном зоопарке получил звучное имя Журналист.
 
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