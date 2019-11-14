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Дмитрий Муратов снова стал главредом "Новой газеты"

15.11.2019 17:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новым главным редактором «Новой газеты» вновь стал один из основателей издания журналист Дмитрий Муратов.

Как сообщается на сайте газеты, за кандидатуру Муратова проголосовали 51,7% сотрудников редакции. Помимо него за пост главного редактора в этом году боролись предыдущий главред «Новой» Сергей Кожеуров, за которого проголосовал 51 человек, и спецкор Илья Азар, набравший 13 голосов.

Дмитрий Муратов был главредом издания с 1995 по ноябрь 2017 года. Потом он не стал выдвигаться на очередные выборы и возглавил редакционный совет газеты. Выборы главреда тогда выиграл Кожеуров, который 17 лет был гендиректором издания.


Дмитрий Муратов, Новая газета


Ранее Илья Азар, пришедший в газету лишь в 2017 году, объяснял, что решил пойти на выборы, чтобы «выразить протест против этой рокировки и привлечь внимание к проблемам газеты, которые не решаются годами или решаются очень медленно», хотя понимал, что его шансы избраться невысоки.

Согласно правилам, избранный главный редактор «Новой газеты» будет занимать свой пост в течение последующих двух лет.
 
 
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Новым главным редактором «Новой газеты» вновь стал один из основателей издания журналист Дмитрий Муратов.
 
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