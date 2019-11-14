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Жириновский предложил Лукашенко «воссоединить Русь и Беларусь»

15.11.2019 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президенту Беларуси Александру Лукашенко с каждым годом все сложнее руководить страной, лучший вариант для него — «воссоединить Русь и Беларусь», считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишет РИА Новости.


Фото с сайта dw.com

«Лукашенко с каждым годом тяжелее руководить Беларусью. Он уже старейший руководитель в Европе — почти 25 лет у власти. И на Западе его не принимают, и на Востоке не всё получается: он хочет, чтобы русский рынок для Беларуси был как свой собственный, цены те же, но при этом Минск будет вести независимую внешнюю политику. Как так может быть?» — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

«Поэтому для него сейчас лучший вариант — стать современным белорусским Богданом Хмельницким и наконец воссоединить Русь и Беларусь», — добавил политик.
 
Теги: Минск
 
 
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Президенту Беларуси Александру Лукашенко с каждым годом все сложнее руководить страной, лучший вариант для него — «воссоединить Русь и Беларусь», считает лидер...
 
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