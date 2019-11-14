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Пенсионеров направили в колонию. Бывшим топ-менеджерам БелОМО огласили приговор

15.11.2019 17:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший гендиректор госхолдинга «БелОМО» Вячеслав Бурский приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Об этом TUT.BY сообщили в суде Первомайского района Минска.


Вячеславу Бурскому (слева) — 73 года, Владимиру Кискину — 72. Они провели несколько месяцев в СИЗО, а потом меру пресечения изменили на домашний арест. Фото: belsat.eu

Его заместитель Владимир Кискин получил 3 года колонии.

Оба взяты под стражу в зале суда.

Вячеслава Бурского и Владимира Кискина задержали в начале этого года. Их обвиняли в получении взяток в течение 10 лет в размере «не менее 22,2 тысячи рублей».

Взяткодателем указан гендиректор московской компании «Оптопром-ИТ» Алексей Фомин. Он предложил руководству «БелОМО» делать комплектующие для травматических пистолетов «Оса».

Свою вину белорусские топ-менеджеры признали полностью.


В ходе обыска в квартире и гараже Вячеслава Бурского силовики нашли 73 тысячи долларов. Он сказал, что откладывал средства с зарплаты. «Готовился к выходу на пенсию и менял деньги на доллары, чтобы была хоть какая-то денежная подушка безопасности», — говорил бывший директор «БелОМО».

Бурский попросил суд учесть его 48 лет работы в холдинге, награды из рук президента, возраст и состояние здоровья, а также раскаяние и не лишать свободы.

Ранее прокурор запросил 6 и 5 лет лишения свободы для Бурского и Кискина соответственно, но при этом просил учесть ряд смягчающих обстоятельств. Это совершение преступления престарелым лицом (Бурскому 73 года, Кискину — 72), помощь следствию в раскрытии других участников преступления и уплата государству незаконно полученного дохода.
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший гендиректор госхолдинга «БелОМО» Вячеслав Бурский приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.
 
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