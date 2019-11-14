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Как Лукашенко спасал мир от Третьей мировой войны

15.11.2019 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А всему виной - производство дрожжей. Дело в том, что одним из условий получения германских инвестиций под строительства дрожжевого завода в Слуцке было закрытие остальных аналогичных производств.

Как Лукашенко спасал мир от Третьей мировой войны
Фото: president.gov.by
 Однако после того, как 10 миллионов евро было вложено и предприятие вышло на рентабельную работу, чиновники забыли о своем обещании инвесторам, пишет UDF.BY.

"Сегодня немцы якобы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли и оставили одно предприятие для работы на белорусском рынке. Примерно такое требование. И якобы оно основано на том, что мы обещали это сделать до того, как был построен в Слуцке новый дрожжевой завод, - сказал Александр Лукашенко 15 ноября во время совещания , на котором рассматривалась ситуация в дрожжевой области. - И меня тоже в этом убеждали и члены Правительства, и Премьер-министр, что мы обещали и если это не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в третью мировую".


Перед совещанием договор с инвесторами был проанализирован в Администрации Президента. Оказалось, что в документе не содержалось соответствующих требований и положений. По словам Лукашенко, такого и быть не могло.

"А если было - то это дурь полная со стороны наших чиновников, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Тем не менее давайте в этом разберемся. Если мы что-то обещали, особенно иностранным инвесторам, это свято должно исполняться. Если нет, то в сложившейся ситуации давайте найдем нормальный выход из положения, потому что это два наших предприятия, не важно, кто туда инвестировал - немцы, белорусы, русские или украинцы. Это уже наши предприятия, и мы должны беспокоиться об их функционировании".

Заместитель премьер-министра Владимир Дворник охарактеризовал главе государства работу белорусских дрожжевых предприятий. По его словам, завод в Слуцке на 75% принадлежит инвесторам из Германии, остальная часть - белорусская.

На предприятии работают 79 человек, средняя заработная плата там превышает Br1,4 тыс. Для сравнения: численность сотрудников на дрожжевом комбинате в Минске 150 человек, средняя зарплата здесь почти Br850, в ошмянском филиале работают 64 человека, средняя зарплата составляет Br582.

В январе-сентябре этого года потребность внутреннего рынка в дрожжевой продукции была примерно поровну закрыта минским и слуцким заводами.

Во время заседания были обсуждены разные варианты развития событий, однако к единому мнению прийти пока не удалось.
 
Теги: Минск
 
 
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А всему виной - производство дрожжей. Дело в том, что одним из условий получения германских инвестиций под строительства дрожжевого завода в Слуцке было закрытие...
 
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