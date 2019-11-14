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Подробности. Помилованные в Литве российские шпионы: кто они?

15.11.2019 16:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В соответствии с соглашением между Москвой и Вильнюсом об обмене шпионами президент Гитанас Науседа в пятницу помиловал двух граждан России.


Nikolajus Filipčenka© DELFI / Karolina Pansevič


Информационное агентство BNS предоставляет информацию о них. 


Разведчик ФСБ Николай Филипченко. 


Его задержали 29 апреля 2015 года, когда он ехал поездом через Литву из Калининградской области в Беларусь, пишет ru.delfi.lt


7 июля 2017 года Вильнюсский окружной суд приговорил его к 10 годам лишения свободы за шпионаж. По данным правоохранительных органов, Филипченко являлся офицером управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Калининградской области, и, занимаясь шпионажем, пользовался поддельными документами. По утверждению литовской разведки, это был первый случай в Литве, когда за шпионаж был задержан кадровый работник российских спецслужб. 


По данным Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ), шпионские действия Филипченко были направлены ​​на "проникновение в органы государственной власти Литвы и литовские правоохранительные и разведывательные службы". Правоохранительные органы объявили, что Филипченко пытался завербовать офицеров из Министерства обороны для того, чтобы те установили подслушивающие устройства в кабинете и резиденции президента Дали Грибаускайте. Ни судья, ни прокурор конкретные эпизоды с момента вынесения приговора не комментировали. 



Адвокат Филипченко сказал, что его клиент не согласен с обвинениями. Филипченко отказался давать показания по делу. Сначала он подал апелляцию, но позже отозвал свою жалобу и отбывал наказание в Вильнюсской колонии. Защитник Николая Филипченко, осужденного за шпионаж гражданина России, приветствовала решение президента Гитанаса Науседы о его помиловании, но заявила, что не располагает информацией об освобождении россиянина. "Можно только радоваться. И наши граждане вернутся в Литву", - сказала в пятницу адвокат Галина Кардановская. Она утверждает, что не знает подробностей, когда и как Н.Филипченко будет освобождён из Вильнюсского исправительного дома: "Я понимаю, что это больше не моя компетенция". 


Адвокат гражданина России заявила, что планирует встретиться с ним позже в пятницу. 


Офицер ГРУ Сергей Моисеенко. 


Офицер российской военной разведки ГРУ Сергей Моисеенко был задержан в конце 2014 года. 28 февраля 2017 года Шяуляйский окружной суд приговорил его к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Военный хирург по специальности Моисеенко проживал в Литве с 1970-х годов, работал в Шяуляйском военном госпитале. Он также имел литовское гражданство, но оно было аннулировано после того, как выяснилось, что этот человек скрыл своё российское гражданство. 



В 2012 году он завербовал знакомого ему с детства Сергея Пушкина, офицера авиационной базы ВВС Литвы в Шяуляй, с целью получения информации о Вооружённых силах Литвы и Миссии воздушной полиции НАТО, о полётах военных самолётов, военной подготовке, местах дислокации и операциях в Афганистане. Российской разведке были переданы копии документов Министерства обороны Литвы и копии личных дел некоторых сотрудников авиационной базы. Согласно материалам дела, Моисеенко платил от 500 до 1000 евро за информацию, собранную и переданную ему Пушкиным, а встречи в Литве проходили с соблюдением строгой конспирации в гараже Моисеенко. Моисеенко отрицал свою вину, обжаловал приговор, но его апелляции были отклонены Апелляционным судом и Верховным судом. 

 
 
 
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В соответствии с соглашением между Москвой и Вильнюсом об обмене шпионами президент Гитанас Науседа в пятницу помиловал двух граждан России.
 
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