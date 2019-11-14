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В Беларуси готовятся объявить победителей конкурса Выбор года 2019
Источник материала: Myfin
Совсем немного времени остается до оглашения победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года 2019». В этом году маркетинговые исследования предпочтений потребителей обрели новый масштаб – респондентов опрашивали более чем по 200 номинациям.
Продукты питания, услуги, одежда, бытовая техника, ремонт, красота и здоровье – это далеко не полный перечень исследуемых категорий.
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фото: Выбор года 2019 Совсем немного времени остается до оглашения победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года 2019». В этом году...
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