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В Беларуси готовятся объявить победителей конкурса Выбор года 2019

15.11.2019 16:36 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В Беларуси готовятся объявить победителей конкурса Выбор года 2019
фото: Выбор года 2019

Совсем немного времени остается до оглашения победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года 2019». В этом году маркетинговые исследования предпочтений потребителей обрели новый масштаб – респондентов опрашивали более чем по 200 номинациям.

Продукты питания, услуги, одежда, бытовая техника, ремонт, красота и здоровье – это далеко не полный перечень исследуемых категорий.

 
 
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фото: Выбор года 2019 Совсем немного времени остается до оглашения победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года 2019». В этом году...
 
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