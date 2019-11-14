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Уголовное дело возбуждено по поводу аварии на МКАД в Заводском районе

15.11.2019 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По факту аварии на МКАД возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уголовное дело возбуждено по поводу аварии на МКАД в Заводском районе

На пересечения с улицей Ташкентской водитель авто не справился с управлением, влетел в разделительное ограждение и выехал на встречную полосу. В итоге все пассажиры салона были госпитализированы. Один из них погиб, не приходя в сознание.

В результате аварии на МКАД в Заводском районе погиб пассажир

Уголовное дело возбуждено по поводу аварии на МКАД в Заводском районе

Уголовное дело возбуждено по поводу аварии на МКАД в Заводском районе

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Новости Беларуси. По факту аварии на МКАД возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На пересечения с улицей Ташкентской...
 
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