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Уголовное дело возбуждено по поводу аварии на МКАД в Заводском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По факту аварии на МКАД возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На пересечения с улицей Ташкентской водитель авто не справился с управлением, влетел в разделительное ограждение и выехал на встречную полосу. В итоге все пассажиры салона были госпитализированы. Один из них погиб, не приходя в сознание.
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Новости Беларуси. По факту аварии на МКАД возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На пересечения с улицей Ташкентской...
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