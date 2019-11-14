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Пьяный на микроавтобусе проехал на красный и протаранил легковушку на перекрестке Притыцкого и Лобанка

15.11.2019 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария произошла на перекрестке улиц Притыцкого и Лобанка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пьяный на микроавтобусе проехал на красный и протаранил легковушку на перекрестке Притыцкого и Лобанка

Водитель микроавтобуса Ford проехал на красный свет и столкнулся с Chrysler, который отбросило на Mercedes. Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших нет.

Пьяный на микроавтобусе проехал на красный и протаранил легковушку на перекрестке Притыцкого и Лобанка

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Новости Беларуси. Авария произошла на перекрестке улиц Притыцкого и Лобанка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель микроавтобуса Ford...
 
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