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Пьяный на микроавтобусе проехал на красный и протаранил легковушку на перекрестке Притыцкого и Лобанка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария произошла на перекрестке улиц Притыцкого и Лобанка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель микроавтобуса Ford проехал на красный свет и столкнулся с Chrysler, который отбросило на Mercedes. Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших нет.
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Пьяный на микроавтобусе проехал на красный и протаранил легковушку на перекрестке Притыцкого и Лобанка
Новости Беларуси. Авария произошла на перекрестке улиц Притыцкого и Лобанка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель микроавтобуса Ford...
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