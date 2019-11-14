Пьяный на микроавтобусе проехал на красный и протаранил легковушку на перекрестке Притыцкого и Лобанка

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария произошла на перекрестке улиц Притыцкого и Лобанка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Водитель микроавтобуса Ford проехал на красный свет и столкнулся с Chrysler, который отбросило на Mercedes. Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших нет.



