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Движение по Жуковского от Могилевской до Воронянского закрывают с 16 ноября
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Изменения в расписании общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Движение по Жуковского от улицы Могилевской до Воронянского закроют с субботы, 16 ноября. На этом участке проводятся работы по демонтажу тоннелей третей ветки метро.
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Новости Беларуси. Изменения в расписании общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Движение по Жуковского от улицы...
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