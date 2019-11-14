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Движение по Жуковского от Могилевской до Воронянского закрывают с 16 ноября

15.11.2019 17:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Изменения в расписании общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Движение по Жуковского от Могилевской до Воронянского закрывают с 16 ноября

Движение по Жуковского от улицы Могилевской до Воронянского закроют с субботы, 16 ноября. На этом участке проводятся работы по демонтажу тоннелей третей ветки метро.

Движение по Жуковского от Могилевской до Воронянского закрывают с 16 ноября

Движение по Жуковского от Могилевской до Воронянского закрывают с 16 ноября

Движение по Жуковского от Могилевской до Воронянского закрывают с 16 ноября

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Новости Беларуси. Изменения в расписании общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Движение по Жуковского от улицы...
 
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