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Достаток белорусов, по официальной статистике, продолжает расти (даже быстрее, чем прогноз властей)

15.11.2019 18:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе-сентябре выросли выросли на 6,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат. По прогнозам властей, в третьем квартале этот показатель должен был вырасти на 3,1%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,7%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Напомним, власти прогнозируют, что в этом году реальные располагаемые денежные доходы белорусов вырастут на 3,4% к 2018 году (в первом квартале — на 2,3% к аналогичному периоду прошлого года, во втором — на 2,8%, в третьем — на 3,1%, в четвертом — на 3,4%).

В 2018 году рост реальных располагаемых денежных доходов населения составил 8% к предыдущему году (при прогнозе властей в 3,2%), а в 2017-м — на 2,4%. В 2016 году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет (на 6,9%).

 
 
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Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе-сентябре выросли выросли на 6,8%.
 
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