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Достаток белорусов, по официальной статистике, продолжает расти (даже быстрее, чем прогноз властей)
Источник материала: Tut.by
Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе-сентябре выросли выросли на 6,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат. По прогнозам властей, в третьем квартале этот показатель должен был вырасти на 3,1%.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,7%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
Напомним, власти
В 2018 году рост реальных располагаемых денежных доходов населения составил 8% к предыдущему году (при прогнозе властей в 3,2%), а в 2017-м — на 2,4%. В 2016 году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет (на 6,9%).
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Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе-сентябре выросли выросли на 6,8%.
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