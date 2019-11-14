В Ганцевичах в городском Доме культуры прошло мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.
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Аграриев поздравили!
15.11.2019 17:27 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В Ганцевичах в городском Доме культуры прошло мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.
Больше фото
(Visited 14 times, 14 visits today)
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В Ганцевичах в городском Доме культуры прошло мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного...
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