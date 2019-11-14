Вести Вороновщины

Источник материала: Вороновская газета

«Я приду!»

Под таким названием БРСМ проводит акцию к предстоящим выборам в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. В ненавязчивой форме молодежь призывает всех прийти на избирательный участок и отдать свой голос за того кандидата, чья позиция ему наиболее близка и понятна. Активисты первичек БРСМ вручают яркие листовки-напоминания прохожим на улицах населенных пунктов.





С научным подходом

Школьники Вороновщины успешно выступили на областной научно-практической конференции «Хрустальная Альфа». Четыре диплома в копилке нашего района. Диплом II степени по белорусской литературе у учащейся Радунской СШ Карины Матонис (учитель Г.М. Левон). Дипломы III степени: по белорусской литературе — у учащегося Конвелишского УПК Виктора Буйновскиса (учитель Н.И. Адамчик), по белорусскому языку — у учащегося Жирмунской СШ Владислава Юхневича (учитель В.Ч. Кветень), по русскому языку — у учащейся Полецкишской СШ Дарьи Янкелайть (учитель М.В. Балинская).

Защитились от ГРИППа

Прививочная противогриппозная кампания в Вороновском районе близится к завершению. Стойкую защиту от инфекции в виде прививки выбрали 8 983 (36,9%) жителя, из них 2 385 — дети.

Специалисты райЦГЭ напоминают, вакцинация проводится не позднее, чем за две-три недели до начала эпидемического подъема заболеваемости, и защищает население от массового и неконтролируемого распространения инфекции.

Курение вредно и пожароопасно

С 11 по 30 ноября в Вороновском районе проходит республиканская акция «Не прожигай свою жизнь». Помимо работников МЧС, в ней примут участие активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, представители других организаций.

Во время первого этапа спасатели организуют «Маршрут безопасности» по населенным пунктам. На втором акция переместится в организации, на торговые площадки и точки общественного питания. Спасатели в доступной форме расскажут о пожарной безопасности, проведут мероприятие «Обед без сигарет». В центре внимания третьей части акции будет молодежь. В учреждениях образования, здравоохранения пройдут тематические программы, конкурсы, дискотеки. Молодым людям расскажут о вреде и опасности курения. Финальный этап акции будет отмечен масштабными и яркими мероприятиями в местах массового пребывания с тематическими зонами для взрослых и детей.

Вам постричься?

13 ноября в административном здании КСУП «Октябрь» в аг. Жирмуны открылась парикмахерская. Мастер будет приезжать каждую среду и обслуживать мужчин и женщин с 10 до 16 часов по живой очереди.

В баскетболе — третьи







Команда Вороновского колледжа призерами завершила областную спартакиаду по баскетболу среди учащихся профтехобразования. В финальных играх наши ребята-победители зональных встреч заняли третье место. Крепкая сборная учреждения сформировалась из учащихся Александра Бенкевича, Дмитрия Цыбулько, Андрея Можейко, Александра Мелько, Дениса Жолнерчика, Вадима Григоровича, Александра Жигало, Никиты Стасюкевича, Дмитрия Духовника.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.