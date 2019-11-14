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На вчерашний день по Горецкому округу №82 проголосовали 24,11% избирателей

15.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Третий день досрочного голосования принёс в копилку кандидатов в депутаты в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва новые голоса.

Чтобы создать максимально удобные участки для голосования во время выборов участковые комиссии начали свою работу ещё с 1 ноября.

Подготовка к одному из важных событий страны проходила в строгом соответствии с законодательными актами. Руководствовались рекомендациями и на Центральном избирательном участке города, который расположился в Районном центре культуры и народного творчества.

На вчерашний день по Горецкому округу №82 проголосовали 24,11% избирателей

Уже с начала ноября жители Мстиславля, которые должны голосовать в данном месте, могли прийти сюда, чтобы ознакомиться со списками избирателей, имеющими право участвовать в выборах. Для их удобства на здании РЦКиНТ была размещена вывеска с указанием номера участка для голосования, объявление о режиме работы комиссии, а также плакат с датой проведения выборов.

На вчерашний день по Горецкому округу №82 проголосовали 24,11% избирателей

Ещё до начала досрочного голосования были оформлены и стенды с информационными материалами о кандидатах в депутаты, размещена информация о всех необходимых номерах телефонов. Образцы бюллетеней разместили в кабинах (комнатах) для тайного голосования.

Со слов председателя участковой избирательной комиссии Елены Осипенко, особое внимание было уделено голосующим с ограниченными физическими возможностями. Чтобы у них была возможность исполнить свой гражданский долг, на участке создана безбарьерная среда.

Для удобства людей с инвалидностью вход в здание оборудован пандусами, поручнями, установлена кнопка вызова членов участковой комиссии.

Кроме того, в день выборов для встречи людей пожилого возраста и иных лиц, будет организовано дежурство волонтёров.

На вчерашний день по Горецкому округу №82 проголосовали 24,11% избирателей

Для жителей города, у которых проблемы со зрением, участковая комиссия подготовила увеличительные стёкла (лупы). Готовы здесь ознакомить незрячих избирателей с содержанием бюллетеней и разъяснить порядок их заполнения, предоставить для голосования специальный трафарет.

На вчерашний день по Горецкому округу №82 проголосовали 24,11% избирателей

Немалую работу в преддверии выборов провели и работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

В целях обеспечения пожарной безопасности инспекторы надзора и профилактики РОЧС провели мониторинги всех избирательных участков.

Во время проверок спасатели уделяли внимание наличию и исправности первичных средств пожаротушения, стендов с информацией о пожарной безопасности и планов эвакуации людей. Проверили места для голосования и инспекторы энергогазинспекции.

Когда на избирательные участки завезли бюллетени, за свою работу принялись сотрудники районного отдела внутренних дел райисполкома. До завершения выборов они будут вести круглосуточное дежурство.

Соб. инф. 

 

 
 
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Третий день досрочного голосования принёс в копилку кандидатов в депутаты в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва новые голоса. Чтобы...
 
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