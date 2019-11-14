«А 18 ноября иду служить»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижанину Ростиславу Денисовичу Перепёлка 21 год. Закончил индустриально-педагогический колледж в Минске. Получив специальность «техник-технолог, мастер производственного обучения», работал в колледже, где и учился. А несколько недель назад пришла повестка из военкомата.

— Буду служить в одной из частей воздушно-десантных войск Беларуси, — поделился призывник. — В армию, конечно, собирался, но планировал попасть во внутренние войска. Во время учебы состоял в молодежном отряде охраны правопорядка БРСМ, вместе с представителями милиции ходили в вечерние и ночные рейды, даже было несколько задержаний. Так, познакомившись с профессией сотрудников органов внутренних дел, рассчитывал остаться служить, но всё вышло по-иному. Потому в дальнейшем планирую, отслужив в армии, получать высшее образование в Гомельском институте железнодорожного транспорта.

Проголосовать решил досрочно, так как считаю, что это долг каждого. А воскресенье проведу с семьей — она у меня большая и дружная: мама, папа, дядя, двоюродные братья и сестры, племянница. Вместе с родными в армию меня провожает и любимая девушка.

Ранним утром, 18 ноября, иду служить — нужно явиться по повестке в военный комиссариат.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.