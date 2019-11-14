Погода на выходные и начало недели

Источник материала: Новости Дзержинска

Теплая и преимущественно без осадков погода сохранится в Беларуси до начала следующей недели.

В субботу, 16 ноября, также будет преимущественно без осадков. Местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6, днем будет 5-12 градусов тепла, по юго-западу страны - до плюс 14.

В воскресенье, 17 ноября, осадков в основном не ожидается. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла, днем будет плюс 6-12, по юго-западу страны - до плюс 14.

В начале следующей недели погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. 18-19 ноября будет без существенных осадков. Местами туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7, по востоку при прояснениях местами воздух охладится до 1-3 градусов мороза, днем будет 4-10 градусов тепла, по юго-западу страны - плюс 11-13.



