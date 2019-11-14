Тайны микрорайона Берёзовка приоткрыты... Мне сверху видно всё, ты так и знай!

Источник материала: Виртуальный Брест

Микрорайон Берёзовка в Бресте в основном включает частную застройку, хотя есть и несколько многоквартирных домов.





Если вы посмотрите данное видео - получите массу удовольствия, и может быть увидите свой дом, а ещё то, что обычно сокрыто от глаз.

Приятного полёта!