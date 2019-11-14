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Тайны микрорайона Берёзовка приоткрыты... Мне сверху видно всё, ты так и знай!
15.11.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Микрорайон Берёзовка в Бресте в основном включает частную застройку, хотя есть и несколько многоквартирных домов.
Если вы посмотрите данное видео - получите массу удовольствия, и может быть увидите свой дом, а ещё то, что обычно сокрыто от глаз.
Приятного полёта!
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Микрорайон Берёзовка в Бресте в основном включает частную застройку, хотя есть и несколько многоквартирных домов. Если вы посмотрите данное видео - получите...
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