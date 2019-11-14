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В Бресте проводятся съёмки Такси-7220? Очень шустрый таксист наводит ужас на водителей

15.11.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мы просто оставим это здесь. Ведь говорили уже не раз и не два - не пытайтесь нарушать. Светите фарами "в небо" и людям в глаза, и хорошо, наслаждайтесь, но не нарушайте!

В Бресте проводятся съёмки Такси-7220? Очень шустрый таксист наводит ужас на водителей

Но, похоже, ещё не все понимают...

Хорошо, что пешеход "замешкался" и не вышел на переход. Автор видео высказал пожелание обратить внимание на данного водителя такси службе ГАИ.

 
 
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  Мы просто оставим это здесь. Ведь говорили уже не раз и не два - не пытайтесь нарушать. Светите фарами "в небо" и людям в глаза, и хорошо, наслаждайтесь, но не...
 
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