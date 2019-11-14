В Бресте проводятся съёмки Такси-7220? Очень шустрый таксист наводит ужас на водителей

Источник материала: Виртуальный Брест

Мы просто оставим это здесь. Ведь говорили уже не раз и не два - не пытайтесь нарушать. Светите фарами "в небо" и людям в глаза, и хорошо, наслаждайтесь, но не нарушайте!





Но, похоже, ещё не все понимают...